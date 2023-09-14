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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أسبوع شباب الجامعات بجامعة حلوان |زيارات للمشروعات القومية للطلاب المشاركين

فعليات أسبوع شباب
فعليات أسبوع شباب الجامعات بجامعة حلوان

أكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، على ضرورة تعريف الطلاب بالمشروعات القومية والدور الحيوي الذي يلعبونه في تعزيز التنمية المستدامة للبلاد، وأشاد بجهود الطلاب  في تطوير مستقبل مصر.

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جاء ذلك وفق البيان الذي أصدرته جامعة حلوان والذي أفاد بتنظيم التربية العسكرية بجامعة حلوان وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الشباب بعمل زيارات ميدانية مميزة إلى شركة النصر للكيماويات الواقع في منطقة أبو رواش، وتعد أحد المشروعات القومية الاستراتيجية التي تسهم بشكل كبير في تطوير الاقتصاد الوطني، وكذلك زيارة الى الشركة الوطنية للزراعات المحمية بقطاع العاشر من رمضان " مشروع الصوب الزراعية" وهدفت الزيارة لتعريف الطلاب جهود الدولة المصرية فى تحقيق الأمن الغذائى فى مصر ومضاعفة الإنتاج الزراعى مع تحقيق الجودة الفائقة وتحييد العوامل المناخية المدمرة للمحاصيل فى الزراعة المفتوحة.

تأتي الزيارة  على هامش فعاليات أسبوع شباب الجامعات والمعاهد الثالث عشر بجامعة حلوان، حيث تعتبر هذه الزيارات فرصة قيمة للطلاب لفهم أهمية المشروعات القومية دورها الاستراتيجي في تحقيق التنمية المستدامة.

هذا وقد تم تنظيم فعاليات أسبوع شباب الجامعات بقيادة الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية والجامعية، والأستاذ هشام رفعت أمين الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والأستاذ محمد جاد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب .

أسبوع شباب الجامعات بجامعة حلوان
أسبوع شباب الجامعات بجامعة حلوان"زيارات للمشروعات القومية للطلاب المشاركين"
أسبوع شباب الجامعات بجامعة حلوان
أسبوع شباب الجامعات بجامعة حلوان"زيارات للمشروعات القومية للطلاب المشاركين"
أسبوع شباب الجامعات بجامعة حلوان
أسبوع شباب الجامعات بجامعة حلوان"زيارات للمشروعات القومية للطلاب المشاركين"
أسبوع شباب الجامعات بجامعة حلوان
أسبوع شباب الجامعات بجامعة حلوان"زيارات للمشروعات القومية للطلاب المشاركين"
أسبوع شباب الجامعات بجامعة حلوان
أسبوع شباب الجامعات بجامعة حلوان"زيارات للمشروعات القومية للطلاب المشاركين"
أسبوع شباب الجامعات بجامعة حلوان
أسبوع شباب الجامعات بجامعة حلوان"زيارات للمشروعات القومية للطلاب المشاركين"
الدكتور السيد قنديل جامعة حلوان المشروعات القومية فعاليات أسبوع شباب الجامعات Jobs Education

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