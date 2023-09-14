عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وزير التعليم العالي يشارك فى قمة رؤساء دول وحكومات مجموعة الـ77 والصين بكوبا

الدكتور أيمن عاشور
الدكتور أيمن عاشور - وزير التعليم العالى والبحث العلمى

يشارك الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، على رأس وفد مصري رفيع المستوى فى قمة رؤساء دول وحكومات مجموعة الـ77 والصين، بالعاصمة الكوبية هافانا، تحت عنوان “تحديات التنمية الحالية: دور العلوم والتكنولوجيا والابتكار”، بحضور الأمين العام للأمم المتحدة وعدد من رؤساء الدول والحكومات، خلال الفترة من 15 إلى 16 سبتمبر الجاري.

txt

وكالة الفضاء : القمر الصناعي مصر سات 2 جاهز للإطلاق في ديسمبر بالشراكة مع الصين

txt

ألسن عين شمس تستقبل عددا من الطلاب الصينيين بجامعة قوانغدونغ للدراسات الأجنبية

ومن المقرر أن يلقي الوزير كلمة جمهورية مصر العربية، كما يلتقى بعدد من المشاركين في القمة؛ لبحث آليات التعاون المشترك في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتهدف القمة إلى دعم القرارات والمواقف التي سوف تتخذها مجموعة الـ77 والصين في القضايا الهامة للمجموعة، مثل الاتفاق الرقمي العالمي، وقمة مجتمع المعلومات (WSIS+20)، وقمة أهداف التنمية المستدامة، وقمة المستقبل، وغيرها من الموضوعات التي تتطلب اتخاذ إجراءات متضافرة، بالإضافة إلى تعزيز دور العلوم والتكنولوجيا والابتكار في مواجهة قضايا التنمية لدول الجنوب، وتحديد الإجراءات العملية لمعالجة الفوارق بين البلدان المتقدمة والنامية، فضلًا عن التأكيد على الالتزامات الدولية فيما يتعلق بالمساعدة الإنمائية الرسمية،  ونقل التكنولوجيا، وتوفير التمويل اللازم لتنمية دول الجنوب.

وتتناول القمة العديد من المناقشات والتحليلات بين المشاركين حول التحديات الرئيسية التي تواجه دول الجنوب من أجل تحقيق التنمية المستدامة، خاصة فى ظل الدور المحورى للعلوم والتكنولوجيا والابتكار في دعم الأمن الغذائي والصحة والعمليات الإنتاجية الجديدة ورفاهية الإنسان والبيئة الصحية، والحكومة وإدارة القطاع الخاص، فضلًا عن مساهمة التعليم والأخلاق في دعم العلوم والتكنولوجيا، ونماذج العلوم المفتوحة، ودور العلوم الاجتماعية والإنسانية في تنمية مجتمعاتنا.

كما تناقش القمة ما اتفق عليه رؤساء الدول والحكومات في قمتي الجنوب الأولى والثانية المنعقدتين في هافانا بكوبا (2000) والدوحة بقطر (2005) على التوالي.

يشارك في فعاليات القمة رؤساء عدة دول وحكومات عربية وأفريقية، وكذلك من دول أمريكا الجنوبية، وشرق آسيا.

ويضم الوفد المصري، الدكتور ياسر رفعت، نائب الوزير لشئون البحث العلمى، والدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور ولاء شتا، الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، والدكتور ضياء خليل، المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.

جدير بالذكر أن مجموعة الـ 77 في الأمم المتحدة هى أكبر منظمة حكومية دولية للدول النامية، فهى تحالف يضم 134 دولة نامية؛ بهدف تعزيز المصالح الاقتصادية الجماعية للأعضاء، وإنشاء قدرة تفاوضية مشتركة معززة في الأمم المتحدة.

الدكتور ايمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى الصين قمة رؤساء دول وحكومات مجموعة الـ77 دور العلوم والتكنولوجيا والابتكار Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار جديد ضد مرتضى منصور من القضاء بسبب الخطيب وشوبير

زلزال بـ 3 دول إحداها عربية.. العالم الهولندي يثير الرعب من جديد|تفاصيل

100 ألف جنيه مساعدات حكومية عاجلة لأسر المصريين المتوفين بـ ليبيا وإعفاء من مصروفات الدراسة

حارس الزمالك الشاب يصدم الجميع ويعلن اعتزاله نهائيا

الشرقية للدخان أعلنتها رسميا.. ما أسعار السجائر في المحلات اليوم؟

بالقرب من سد النهضة.. زلزال خطير يضرب إريتريا

من جديد.. مرتضى منصور أمام القضاء بسبب الخطيب وشوبير

اشترِ بدون تفكير.. انخفاض أسعار الذهب ورقم غير متوقع لـ عيار 21

موضوعات متعلقة

وزير التعليم العالي يستعرض خطة البحث العلمي لتحويل البراءات إلى منتجات

بحوث الإلكترونيات ينظم الملتقى البحثي الأول بالتعاون مع المؤتمر الدولى الثالث للاتصالات

التعليم العالي: القومية للاستشعار عن بُعد تساهم في توطين تكنولوجيا الفضاء بالجامعات

رئيس جامعة حلوان يستقبل المستشار الثقافي الإيطالي لبحث التعاون في مجال الفنون

ترشيحاتنا

10 مشاهد لأسر ضحايا درنة.. القصة المأساوية لقرية الشهداء في بني سويف| فيديو

عامل يتخلص من حياة كلب بعد الاعتداء عليه بالمنوفية

خطة الحكومة لمواجهة تلوث الهواء الحاد خلال فصلي الخريف والشتاء.. تفاصيل

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلى واتحاد العاصمة.. 3 مفاجآت مدوية بقائمة الأحمر

تفوق على هالاند.. تريزيجيه ثالث أسرع لاعبي العالم وصلاح مركز 12

مستعدين نرفع الكأس.. الشناوي يعلق على مباراة اتحاد العاصمة بالسوبر الإفريقي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقاطع فيديو صادمة ترصد قيام حيوان أليف بسرقة الجيران في ويلز |شاهد

حذر إمام عاشور.. هل يفاجئ كولر اتحاد العاصمة بالدفع بـ مسمار النص وموديست؟

على طريقتها.. نادين نجيم تحتفل بعيد ميلاد خطيبها

فيديو يبكي القلوب.. أب ليبي يشهد انتشال ابنه بعد العاصفة دانيال بـ درنة

فيديو

تفاصيل هجوم سمكة قرش دهب على سيدة مصرية

مقطع فيديو يدعي توثّيق الأقمار الاصطناعية لصوت زلزال المغرب الأخير|اعرف القصة كاملة

غضب الطبيعة.. ما سر الزلازل والأعاصير التي تجتاح الشرق الأوسط/ فيديوجراف

التضامن مع الأشقاء واجب.. «ميسترال» المصرية تتحول لمستشفى ميداني للشعب الليبي|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: حوار وطني للمصريين في الخارج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: فؤاد المهندس الأستاذ والعبقري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

اﻟﻤﺰﻳﺪ