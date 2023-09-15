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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

فتح باب التقديم ببرنامج iChallenge '3 بمركز ابتكار جامعة عين شمس

صدى البلد

أطلق مركز الإبتكار وريادة الأعمال (ASU-iHub) ومشروع نوادي الإبتكار ASU-iClub بجامعة عين شمس برنامج iChallenge '23 وذلك للعام التاسع علي التوالي تحت رعاية الدكتور غادة فاروق القائم بأعمال رئيس جامعة عين شمس والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب.

ويأتي مشروع نوادي الإبتكار ASU-iClub بجامعة عين شمس برنامج iChallenge '23، تحت إشراف الدكتور عادل الصباغ المدير العام لمركز الابتكار و ريادة الأعمال، الدكتورة وئام محمود المدير التنفيذي لمركز الابتكار و ريادة الأعمال، الدكتور إسلام عدلي مدير الأنشطة الطلابية بمركز الإبتكار وريادة الأعمال و أ. ريم قنديل مدير مشروع iChallenge وإشراف كلا من مسئولي وحدات الإبتكار بكليات جامعة عين شمس الدكتورة  لمياء رضوان (كلية الزراعة)، الدكتور  محمد البنا (كلية الهندسة)، الدكتور  محمد اسماعيل (كلية الأثار)، الدكتورة آيه راضي (كلية البنات)، الدكتور حازم فراج (كلية الأداب).

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ويعتبر برنامج iChallenge نموذجاً متميزا للبرامج التسابقية التي تقدم للطلاب في المراحل الدراسية الأولى بهدف اكتشاف شغفهم وتنمية قدراتهم فضلاً عن أنه يختبر عقلية الطلاب الوافدين حديثا لمجتمع الكلية فهو يقدم طريقة فريدة من نوعها لتسهيل اختيار الطالب للقسم الذي يوده مستقبلا وذلك عن طريق منافسة تعتمد على مشروعات عملية تنبثق من بحث متواصل بهدف الخروج بمنتج يستطيع من خلاله الطالب المنافسة مع أقرانه من الفرق الأخرى. وهو الأمر الذي يتيح للمتقدم فرصة هائلة من التعلم عن طريق البحث، إضافة لتواجد الموجهين الأكاديميين على مدار مدة المنافسة لتوجيه الطلاب  حول هدف واحد هو الابتكار في كل المجالات عن طريق تقديم كورسات لمده ٦ أسابيع تبدأ في منتصف سبتمبر الجاري تقدم مبتكر جديد يفيد المجتمع.
لذلك ندعو كل المهتمين من طلاب الجامعات المصرية للتقديم بمسابقة iChallange'23 في عامها التاسع علي التوالي.
حيث تمتد مسابقة iChallange هذا العام عبر خمس مسارات وهم:
1- Electromechanical Track.
2- Virtual Heritage Track.
3- Agri-Digital Track.
4- Digital Cultures Track.
5- Software for Disabilities.

خلال البرنامج ستتاح لك الفرصة للعمل كفريق أو فرديًا، وستحصل علي الدعم والموارد اللازمة لتحويل أفكارك الي مشاريع واقعية

انضم إلينا الآن وكن جزءًا من حركة الابتكار في جامعات مصر حيث يتحقق الحلم وتتحول الأفكار إلي واقع.

للمشاركة في مسابقة iChallange يرجي زيارة موقعنا الرسمي وملء استمارة التسجيل،
يمكنك زيارة موقعنا الرسمي من خلال:
http://ihub.asu.edu.eg/ichallenge23.html
نحن نتطلع إلى مشاركتك وتحفيزك وإثارة عقلك المبدع، انضم إلينا في مسابقة iChallange الابتكارية وساهم في تغيير العالم بأفكارك الرائعة

مركز الابتكار وريادة الأعمال ASU-iH جامعة عين شمس مشروع iChallenge ichallenge برنامج iChallenge 23

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