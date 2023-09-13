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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بحوث الإلكترونيات ينظم الملتقى البحثي الأول بالتعاون مع المؤتمر الدولى الثالث للاتصالات

بحوث الإلكترونيات
بحوث الإلكترونيات ينظم الملتقى البحثي الأول

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حرص الدولة على رعاية المبتكرين والمبدعين والنوابغ من الشباب، مؤكدًا أهمية وضع المعايير والرؤى الواضحة؛ لاكتشاف هؤلاء المبدعين وصقل مهاراتهم وخبراتهم، وتطوير أفكارهم ومشروعاتهم البحثية والاستفادة منها فى مشروعات التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030) ، مشيرًا إلى أهمية التعاون مع الصناعة على مستوى الجامعات والمراكز والمعاهد البحثية؛ لمواجهة التحديات التنموية في مصر، وذلك في إطار تحقيق مبادئ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.

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وفي هذا الإطار، نظم معهد بحوث الإلكترونيات الملتقى البحثي الأول بعنوان "التكامل بين المخرجات البحثية ومتطلبات التنمية الشاملة للمجتمع"، بالتعاون مع المؤتمر الثالث للاتصالات ITC-EGYPT 2023، وشركة "تكنوسبيس"؛ بهدف التكامل بين المخرجات البحثية ومتطلبات التنمية الشاملة للمجتمع، والاستفادة من الحاضنات وبرنامج ريادة الأعمال الموجود لدى معهد بحوث الإلكترونيات، والتي تمكن الطالب المبتكر من تطوير ابتكاره وتحويله إلى منتج قابل للتصنيع، بحضور الدكتورة شيرين عبدالقادر محرم رئيس معهد بحوث الإلكترونيات، ووفد من منظمي المؤتمر الثالث للاتصالات ITC-EGYPT-2023، والدكتورة هالة أبوالسعد النائبة بمجلس النواب ووكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، وذلك بمقر المعهد بالنزهة الجديدة.

وفي كلمتها، أشارت الدكتورة شيرين عبدالقادر محرم إلى أن تنظيم الملتقى يأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالبحث العلمى التطبيقى، وتنمية قدرات المبتكرين ورعاية الباحثين؛ لتحقيق الإستراتيجية القومية الموحدة للعلوم والابتكار، وضرورة ربط البحث العلمى بمتطلبات التنمية الشاملة للمجتمع، وتماشيًا مع الإستراتيجية الوطنية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي تتضمن ضرورة تكاتف وتعاون الجامعات والمراكز البحثية مع جهات الدولة المختلفة؛ بهدف مضاعفة الإنتاج المعرفي وتحسين الجودة؛ للتصدي للتحديات المجتمعية وزيادة تنافسية الصناعة الوطنية، وخلق أجيال جديدة تواكب التقدم التكنولوجي.

وأشادت رئيس المعهد بالتعاون في تنظيم الملتقى مع المؤتمر الدولى الثالث ITC-EGYPT 2023، مثمنة اهتمام منظمى المؤتمر بالارتقاء بالمستوى العلمى والبحثي وتوفير كافة السبل لمختلف فئات المجتمع؛ لإطلاق مواهب الابتكار والإبداع فى شتى المجالات العلمية.

وخلال فعاليات الملتقى، تفقد الحضور المعرض الذي يضم مجموعة من المشاريع المنتقاة التى سبق اشتراكها بمعرض مشاريع المؤتمر الدولي الثالث للاتصالات "ITC - 2023" الذى أقيم بكلية الدفاع الجوى، وكذلك عدد من المشروعات المرشحة من قبل مؤسسة "كير مصر" للمشاركة في هذا الملتقى، والتى تبشر بقابليتها للوصول لنموذج منتج صناعي أو مشروعات يمكن احتضانها ضمن برنامج ريادة الأعمال بالمعهد.

وأشارت رئيس معهد بحوث الإلكترونيات إلى مشاركة العديد من طلاب الجامعات والمدارس المصرية والدولية بفعاليات الملتقى، حيث شارك عدد 40 مشروعًا من (كلية الهندسة بجامعة القاهرة، كلية الهندسة بجامعة دمياط، الجامعة المصرية الروسية، معهد مصر العالي للهندسة والتكنولوجيا، المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالعبور، كلية الهندسة بجامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، كلية علوم الحاسب والذكاء الاصطناعي بجامعة دمياط، معهد مصر العالي للتجارة والحاسبات، المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بكفرالشيخ، جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة، المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة، المعهد العالي للهندسة بكينج مريوط، المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بكفر الشيخ، المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالعاشر من رمضان، و7 مشروعات من مدارس وزارة التربية والتعليم، بالإضافة لعدد 9 مشروعات مقدمة من مؤسسة كير مصر).

وأوضحت الدكتورة شيرين، أنه تم تقسيم المشروعات إلى مشروعات متعلقة بالهندسة الطبية، ومشروعات الذكاء الاصطناعي والبرمجيات، ومشروعات الأنظمة الميكانيكية والروبوتات، ومشروعات متعلقة بالأجهزة الإلكترونية والكهربائية، ومشروعات طلبة المدارس، مضيفة أنه تم تشكيل لجنة محكمين مكونة من 25 محكمًا من العلماء والباحثين من المعهد؛ لتقييم تلك المشروعات وتقديم المشورة العلمية والعملية والأفكار؛ بهدف تطوير تلك المخرجات البحثية، وكذلك تحديد المشروعات المؤهلة للوصول إلى نموذج شبه صناعى أو صناعى، فضلًا عن تحديد المشروعات التي يمكن تطويرها من خلال تعاون مشترك مع المعهد سواء من خلال عملية الاحتضان ضمن برنامج الحاضنات وريادة الأعمال، أو الربط مع الجهات التي يمكنها الاستفادة بالمخرج البحثى للمشروع، أو القيام بتنمية مهارات وقدرات أصحاب تلك المشروعات من خلال برنامج تدريبى شامل.

وفى هذا الصدد، أشارت الدكتورة شيرين محرم إلى أنه سوف يتم عقد مخيم علمى بحثى بالمعهد يوم الأربعاء الموافق 4 أكتوبر 2023 لطلاب وخريجى الجامعات المصرية؛ للاطلاع على إمكانات المعهد، والمدينة العلمية، ومشروعات ريادة الأعمال، والحاضنات التكنولوجية، موجهة الدعوة لطلاب وخريجى الجامعات والمدارس المشاركين بالملتقى لحضور هذا المعسكر.

وفى ختام فعاليات الملتقى، تم توزيع الشهادات على الفرق المشاركة، وكذلك أعضاء لجنة المحكمين والمشرفين من الجامعات والمدارس المصرية.

شهد فعاليات الملتقى نخبة من قيادات المعهد، وعدد من منظمى المؤتمر الدولى الثالث للاتصالات ITC -EGYPT 2023، وممثلى العديد من الجامعات والمدارس، وممثلين عن مؤسسة "كير مصر" وشركة "تكنوسبيس".

بحوث الإلكترونيات ينظم الملتقى البحثي الأول بالتعاون مع المؤتمر الدولى الثالث للاتصالات
بحوث الإلكترونيات ينظم الملتقى البحثي الأول بالتعاون مع المؤتمر الدولى الثالث للاتصالات
بحوث الإلكترونيات ينظم الملتقى البحثي الأول بالتعاون مع المؤتمر الدولى الثالث للاتصالات
بحوث الإلكترونيات ينظم الملتقى البحثي الأول بالتعاون مع المؤتمر الدولى الثالث للاتصالات
الدكتور ايمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى المبتكرين الجامعات معهد بحوث الإلكترونيات Jobs Education

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