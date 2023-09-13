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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

لاستخدام التكنولوجيا الحديثة.. كواليس تعاون جديد بين «التعليم العالي» وجامعة إسكس البريطانية

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي يستقبل نائب رئيس جامعة إسكس البريطانية

استقبل الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتورة فانيسا بوتر نائبة رئيس جامعة إسكس البريطانية للعلاقات الدولية، بحضور الدكتور محمد سمير حمزة رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

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في بداية الاجتماع، أشاد الدكتور عاشور بالعلاقات الوثيقة التي تربط بين مصر وبريطانيا في المجالات التعليمية والبحثية.

وأكد الوزير اهتمام مصر بتدويل التعليم العالي، كمحور مهم لاستراتيجية التعليم العالي والبحث العلمي المصرية، وكذا تشجيع الاستثمار في التعليم، وفتح المجال لمزيد من الشراكات والاتفاقات مع دول العالم التي تمتلك تجربة مُتميزة في التعليم الجامعي، ومن بينها بريطانيا.

وأشار إلى ترحيب مصر بفتح آفاق التعاون مع بريطانيا في إنشاء درجات علمية مزدوجة، وبرامج تعليمية مشتركة، وكذا التعاون في دعم ريادة الأعمال والابتكار، وتصميم البرامج البينية.

وبحث الوزير مع الدكتورة فانيسا، سُبل تقديم منح دراسية قصيرة الأجل لأعضاء هيئة التدريس، في إطار تأهيل الكوادر الجامعية في مصر، لملائمة مُتطلبات التدريس بالبرامج الدراسية الحديثة التي تقدمها الجامعات الجديدة، ومواكبة التطور الكبير الذي حققته منظومة التعليم العالي.

وشدد الوزير على اهتمام الوزارة بتأهيل الطلاب لسوق العمل وإمدادهم بالمهارات والجدارات التي يحتاجونها، وتحقيق الربط بين الجامعة والصناعة، لافتًا إلى تجربة جامعة إسكس المتميزة فى تشجيع ريادة الأعمال، حيث تعد من المؤسسات الأكاديمية الرائدة فى بريطانيا.

وأعرب عن ترحيب الوزارة بالاستفادة منها خاصة في تجربتها في استخدام التكنولوجيا الحديثة في منظومة التعليم الجامعي، والتعليم عن بُعد، والتي تميز الجامعة، منوهًا بالدور الكبير الذي قدمته التكنولوجيات الحديثة في دعم وتسهيل التواصل بين الجامعات، ونقل وتبادل الخبرات.

وبحث الجانبان سُبل تعزيز التعاون في مجال البحث العلمي، وتقديم منح دراسية لشباب الباحثين، ولفت الوزير إلى أن الجامعات تمثل المصدر الأكبر والرئيسي لمُخرجات البحث العلمي في مصر، مشيرًا إلى الطفرة التي حققتها المؤسسات الجامعية المصرية مؤخرًا فى التصنيفات الدولية، فى العديد من التخصصات الدراسية، وخاصة في مجال الهندسة الذي أحرز العديد من المراكز المتميزة بمختلف التصنيفات الدولية.

 

ومن جهتها، أشادت الدكتورة  فانيسا بالطفرة التي حققتها مصر في منظومة التعليم العالي خلال السنوات الأخيرة، مشيرة إلى أنها ستعود بتأثير إيجابي كبير في تقديم الخدمات التعليمية لكل منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

وأكدت أن جامعة إسكس تهتم بدورها في تأهيل الطلاب، وتوفير خدمات تكنولوجيا المعلومات، والأنشطة والفرص المختلفة التي تسمح لهم بمتابعة مهاراتهم وممارسة مواهبهم، وكذا الاهتمام بالمسؤولية الاجتماعية للجامعة، وتعًد من أعلى الجامعات تصنيفًا في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية، إلى جانب العديد من التخصصات الدراسية الأخرى.

وبحث الطرفان توقيع بروتوكول للتعاون المشترك، وذلك بحضور الدكتور حسن عبد الرحمن مدير التوظيف بالجامعة، وياسمين عبد العزيز مسؤول تطوير التوظيف لمصر وشمال إفريقيا.

وزير التعليم العالي يستقبل نائب رئيس جامعة إسكس البريطانية لبحث سُبل التعاون المُشترك2
وزير التعليم العالي يستقبل نائب رئيس جامعة إسكس البريطانية لبحث سُبل التعاون المُشترك2
وزير التعليم العالي يستقبل نائب رئيس جامعة إسكس البريطانية لبحث سُبل التعاون المُشترك1
وزير التعليم العالي يستقبل نائب رئيس جامعة إسكس البريطانية لبحث سُبل التعاون المُشترك1
وزير التعليم العالي يستقبل نائب رئيس جامعة إسكس البريطانية لبحث سُبل التعاون المُشترك
وزير التعليم العالي يستقبل نائب رئيس جامعة إسكس البريطانية لبحث سُبل التعاون المُشترك
الدكتور ايمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى جامعة إسكس البريطانية الدكتورة فانيسا بوتر العاصمة الإدارية الجديدة العلاقات الوثيقة التعليم العالي Jobs Education

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