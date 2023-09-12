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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

27 جامعة تتنافس في جولات بطولة الشطرنج خلال أسبوع الشباب بحلوان

جامعة حلوان
جامعة حلوان

انطلقت بطولة الشطرنج للجامعات المصرية، ضمن فعاليات أسبوع شباب الجامعات الـ13 المقام بجامعة حلوان، والذي يشارك فيه ٤٥ جامعة مصرية، بقيادة الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان.

وتقام البطولة بالنظام السويسري لتجميع النقاط ويقوم بالتحكيم لجنة من الاتحاد المصري للشطرنج حيث يقوم كل لاعب بخوص 9 مباريات كل مباراة تستغرق مدة ساعة يتم خلالها تجميع نقاط اللاعبيين لتصعيد أعلي ثلاث جامعات للمراكز الأولي.

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ويشارك في بطولة الشطرنج بأسبوع شباب الجامعات الثالث عشر ٢٧ جامعة، بإجمالى ٦٤ طالب و ٥٦ طالبة يتنافسون في عدد من الجولات لتحديد الفائز.

وتدعم الجامعات المصرية النشاط الطلابى لخلق حافز قوى لابنائها الطلاب فى الثقة بالنفس والتميز العلمى والتفاعل المجتمعى والابتكار، إعلاء الروح التنافسية والقيم النبيلة بين الطلاب وتشجيعهم وتحفيزهم على التحلى بالأخلاق الحميدة وإنماء ثقافتهم ومواهبهم.
 

أسبوع شباب الجامعات فعاليات أسبوع شباب الجامعات الـ13 بطولة الشطرنج للجامعات المصرية جامعة حلوان

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