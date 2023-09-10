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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم.. رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 لـ الشعبتين الأدبية والعلمية.. آثار القاهرة تصدر تعليمات مهمة قبل الكشف الطبي على الطلاب الجدد

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

جامعة حلوان تنظم مؤتمرا عن أدب الأطفال .. الأربعاء

ينظم معمل توثيق بحوث أدب الأطفال بالمكتبة المركزية لجامعة حلوان المؤتمر السنوى الثامن عشر بعنوان "أدب الأطفال بين الواقع والرؤى المستقبلية محليا وعربيا وعالميا "،  يومي 13 و14 سبتمبر ، بهدف الدراسة الواقعية للأشكال والمضامين المتعددة في مجال أدب الأطفال على المستويات الثلاثة، وتطلعات الأدباء والباحثين وأخصائي المكتبات، ومراكز المعلومات والمهتمين بتطوير هذا المجال وصياغة للرؤية المستقبلية التي يرونها هامة في هذا المجال . 

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 لـ الشعبتين الأدبية والعلمية
نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023.. أصبح رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 علمي وأدبي برقم الجلوس، محور اهتمام الطلاب وأولياء أمورهم، خصوصًا بعدما أعلن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023، بنسبة نجاح 89.04%.

رابط نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 .. الرسمي من هنا
نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية و رابط نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023، ينتظرها عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور، حيث سيطر على جميع محركات البحث موعد إعلان نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية ، إذ يترقبها الطلاب وأولياء الأمور؛ للاطمئنان على نتيجتهم، ومعرفة مدى التحاق الطلاب بالكليات المناسبة لمجموعهم.
 

كليات تدخلها بـ50%..مفاجأة في مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2023 لطلاب الدور الثاني

تنسيق المرحلة الثالثة 2023 لطلاب الدور الثاني من الثانوية العامة أكثر الأشياء التي يبحث عنها الطلاب، خاصة بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023، بالإضافة إلى البحث عن الاماكن الشاغرة فى الكليات.

 

آثار القاهرة تصدر تعليمات مهمة قبل الكشف الطبي على الطلاب الجدد

أعلنت كلية الآثار جامعة القاهرة ، تعليمات مهمة للطلاب الجدد قبل توقيع الكشف الطبي عليهم، قبل بداية العام الدراسي الجديد.

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