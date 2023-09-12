فعاليات أسبوع شباب الجامعات بحلوان.. قافلة طبية لمنطقة زهور 15 مايو

نظم النشاط الاجتماعي فعاليات القافله الطبيه التوعوية لمنطقه زهور 15 مايو للكشف على المواطنين وتقديم العلاج مجانًا متضمنة ست تخصصات وهي العظام والأنف والأذن والرمد والأطفال والباطنة والنساء، يأتي ذلك خلال فعاليات أسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا المصرية الثالث عشر المنعقد بجامعة حلوان بقيادة الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة.

وتم خلال القافلة الكشف عن مرض القدم السكري والأمراض المزمنة مثل السكر والضغط والتوعية من مخاطرهم، حيث تعقد القوافل الطبية بهدف تقديم خدمات طبية وعلاجية للمواطنين بالمجان، ولنشر الوعي وتعظيم الدور المجتمعي لتطوير المناطق المحيطة خاصة في أسبوع شباب الجامعات، لتحسين مستوى الخدمات الصحية، والوعي التثقيفي للمواطنين.

وشارك في القافله 18 جامعة من الجامعات المشاركة في أسبوع شباب الجامعات، الذين قدموا أدوية وشاركوا في القافلة، حيث تأتي هذه القافله ضمن المسابقات التي يعقدها النشاط الإجتماعي لاختيار أفضل الطلاب الذين تفاعلوا وعملوا خلال القافلة وذلك على مستوى الجامعات المصرية، وتقام فعاليات مسابقات النشاط الاجتماعي تحت إشراف الدكتور زغلول عباس حسنين عميد كلية الخدمة الاجتماعية، عصام زكي مدير إدارة النشاط الاجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الشباب.

وعقدت القافلة برئاسة الدكتورة رشا رفاعي القائم بعمل عميد كلية الطب جامعة حلوان ورئيس اللجنة الطبية بأسبوع شباب الجامعات، والدكتور محمود عابد مدير عام الإدارة الطبية، والدكتور ناصر حمزاوي مدير مستشفى الطلبه والدكتورة ياسمين عمروسي أستاذ مساعد بكليه الطب والدكتور أسامة حجازي المدرس بكليه الطب، واطباء من مستشفى بدر الجامعي بالكشف على مايفوق ٣٠٠ حالة وصرف العلاج لهم.

هذا ويرأس تحكيم مسابقة القوافل الطبية الدكتورة ياسمين عمروس الأستاذ المساعد بكلية الطب وعضوية الدكتورة صفاء طوبار الاستاذ بكلية الصيدلة والدكتور محمد سمير كلية الخدمة الاجتماعية والدكتور أحمد عبد المحسن مدرس كلية الصيدلة والدكتور اسامة حجازي مدرس بكلية الطب.



جامعة حلوان والجامعات المصرية ينظمون قافلة طبية لمنطقه زهور 15 مايو للكشف على المواطنين وتقديم العلا

جامعة حلوان والجامعات المصرية ينظمون قافلة طبية لمنطقه زهور 15 مايو للكشف على المواطنين وتقديم العلا

جامعة حلوان والجامعات المصرية ينظمون قافلة طبية لمنطقه زهور 15 مايو للكشف على المواطنين وتقديم العلا

جامعة حلوان والجامعات المصرية ينظمون قافلة طبية لمنطقه زهور 15 مايو للكشف على المواطنين وتقديم العلا

جامعة حلوان والجامعات المصرية ينظمون قافلة طبية لمنطقه زهور 15 مايو للكشف على المواطنين وتقديم العلا

جامعة حلوان والجامعات المصرية ينظمون قافلة طبية لمنطقه زهور 15 مايو للكشف على المواطنين وتقديم العلا

جامعة حلوان والجامعات المصرية ينظمون قافلة طبية لمنطقه زهور 15 مايو للكشف على المواطنين وتقديم العلا

جامعة حلوان والجامعات المصرية ينظمون قافلة طبية لمنطقه زهور 15 مايو للكشف على المواطنين وتقديم العلا

جامعة حلوان والجامعات المصرية ينظمون قافلة طبية لمنطقه زهور 15 مايو للكشف على المواطنين وتقديم العلا

جامعة حلوان والجامعات المصرية ينظمون قافلة طبية لمنطقه زهور 15 مايو للكشف على المواطنين وتقديم العلا