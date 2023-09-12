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تعليم

فنون جميلة حلوان تزين أسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا المصرية بعربة الزهور

صدى البلد

عربة الزهور تصميم ابتكاري إبداعي من انتاج وعمل كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان، ظهر كلوحة فنية تزين مدخل الصالة المغطاة التي احتضنت حفل افتتاح أسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا المصرية الثالث عشر بجامعة حلوان، وجاءت عربة الزهور ضمن أعمال لجنة النشاط الفنى خلال فعاليات الأسبوع الذي يعقد بقيادة الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة.

وقد تم تصميم عربة الزهور لتكون معبرة عن مصر الحضارة التي يمثلها التمثال ومصر المستقبل، بالإضافة إلى شعار أسبوع شباب الجامعات وتم تصميم العربة وألوانها بالتنسيق مع ألوان وتصميمات الصالة المغطاة بالجامعة والدعاية والإعلانات الخاصة بالتصميمات الخاصة بالأسبوع، ليخرج من التصميم رمز الحرية والمستقبل.

رئيس جامعة حلوان: تعزيز الأنشطة الطلابية جزء أساسي من تجربة الدارسين

هذا وقد تم اختيار لون الزهور بالعربة من الورد الأزرق الطبيعي بدرجات ثلاثة للتناسق مع المجموعة اللونية الخاصة بالتصميمات الأساسية لأسبوع شباب الجامعات، وتم وضع العربة بمدخل الصالة المغطاة بجانب التصميم الهرمي المعبر عن الأسبوع.

وعلى جانب آخر أكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، على أهمية الأنشطة الطلابية في تنمية قدرات الطلاب، ووصف الاتحادات الطلابية بأنها مصنع القادة المستقبليين وصوت الطلاب.

وأشار قنديل ، إلى اهتمام الجامعة بتعزيز هذه الأنشطة كجزء أساسي من تجربة الطالب الجامعي، بهدف دعم قدرات الشباب لخدمة المجتمع.

وأعرب رئيس الجامعة، عن فخره بتجربته كطالب مشارك في الأنشطة الطلابية، مؤكدا أن هؤلاء الطلاب هم قادة الغد الذين يعملون على تحقيق أهداف الجمهورية الجديدة، وشدد على أن التطوير يتطلب وجود جيل مستعد لتحمل مسؤوليات التغيير.

كما أوصى الطلاب بنقل الطاقة الإيجابية لزملائهم والعمل على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات، مشيرا إلى أن الهدف الرئيسي للاتحادات الطلابية هو رصد المشكلات والمساهمة في حلها بالتعاون مع الإدارة .

فنون جميلة حلوان تزين أسبوع شباب الجامعات (2)
فنون جميلة حلوان تزين أسبوع شباب الجامعات (2)
فنون جميلة حلوان تزين أسبوع شباب الجامعات (3)
فنون جميلة حلوان تزين أسبوع شباب الجامعات (3)
فنون جميلة حلوان تزين أسبوع شباب الجامعات (4)
فنون جميلة حلوان تزين أسبوع شباب الجامعات (4)
فنون جميلة حلوان تزين أسبوع شباب الجامعات (5)
فنون جميلة حلوان تزين أسبوع شباب الجامعات (5)
فنون جميلة حلوان تزين أسبوع شباب الجامعات (6)
فنون جميلة حلوان تزين أسبوع شباب الجامعات (6)
فنون جميلة حلوان تزين أسبوع شباب الجامعات (7)
فنون جميلة حلوان تزين أسبوع شباب الجامعات (7)
فنون جميلة حلوان تزين أسبوع شباب الجامعات (8)
فنون جميلة حلوان تزين أسبوع شباب الجامعات (8)
فنون جميلة حلوان تزين أسبوع شباب الجامعات (9)
فنون جميلة حلوان تزين أسبوع شباب الجامعات (9)
فنون جميلة حلوان تزين أسبوع شباب الجامعات (10)
فنون جميلة حلوان تزين أسبوع شباب الجامعات (10)
فنون جميلة حلوان تزين أسبوع شباب الجامعات (1)
فنون جميلة حلوان تزين أسبوع شباب الجامعات (1)
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