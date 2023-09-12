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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة حلوان: تعزيز الأنشطة الطلابية جزء أساسي من تجربة الدارسين

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، على أهمية الأنشطة الطلابية في تنمية قدرات الطلاب، ووصف الاتحادات الطلابية بأنها مصنع القادة المستقبليين وصوت الطلاب.

وأشار قنديل ، إلى اهتمام الجامعة بتعزيز هذه الأنشطة كجزء أساسي من تجربة الطالب الجامعي، بهدف دعم قدرات الشباب لخدمة المجتمع.

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جامعة حلوان

وأعرب رئيس الجامعة، عن فخره بتجربته كطالب مشارك في الأنشطة الطلابية، مؤكدا أن هؤلاء الطلاب هم قادة الغد الذين يعملون على تحقيق أهداف الجمهورية الجديدة، وشدد على أن التطوير يتطلب وجود جيل مستعد لتحمل مسؤوليات التغيير.

كما أوصى الطلاب بنقل الطاقة الإيجابية لزملائهم والعمل على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات، مشيرا إلى أن الهدف الرئيسي للاتحادات الطلابية هو رصد المشكلات والمساهمة في حلها بالتعاون مع الإدارة .

وفي ختام كلمته، نصح الطلاب بضرورة أداء واجباتهم والحفاظ على الوقت بشكل فعال.

وجاء ذلك وفقا للبيان الصادر من جامعة حلوان، بتنظيم ادارة الاتحادات الطلابية برعاية الشباب بالجامعة، ملتقى تطوير الأنشطة الطلابية لرؤية مصر 2030"، وذلك ضمن فعاليات الأسبوع الثالث عشر لشباب الجامعات والمعاهد العليا المصرية التى تنظمه جامعة حلوان، بحضور ( رئيس ونائب رئيس اتحاد طلاب الجامعة) والمتواجدين فعليا ضمن وفود الجامعات المشاركة.

من جانبه، قال الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أنه لأول مرة تشارك الجامعات الأهلية والخاصة فى فعاليات أسبوع شباب الجامعات، مفيدا أن فعاليات الملتقى تساهم في توطيد العلاقات بين رؤساء ونواب إتحاد طلاب الجامعات المصرية وتشجيع الشباب على المشاركة الإيجابية وحرية الرأي من خلال خطط تنفذ ضمن الأنشطة الجامعية، كما يسعى الملتقى إلى تقديم اقتراحات مبتكرة فيما يخص الأنشطة الطلابية والابتكار والبحث العلمي بما يتوافق مع رؤية مصر 2030.

وفى كلمته، أكد الدكتور كريم همام مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للانشطة الطلابية، على أهمية تعزيز الأنشطة الطلابية وتطوير مهارات الكوادر الشبابية، والتأكيد على الاهتمام بالمبادرات الشبابية الابداعية، لتوجيه الشباب نحو مسارات قيادية هادفة،  وتجهيزهم لتولي المناصب القيادية، كما أكد ان الأنشطة الطلابية تمثل بيئة مثلى لتنمية شخصية الطالب بأكملها، خاصة إن المشاركة في الأنشطة الطلابية تعطي الفرصة للطلاب لاكتساب المهارات القيادية والاجتماعية والتواصل والتعاون، وهي مهارات حيوية يحتاجها الطالب للنجاح في الحياة الأكاديمية والمهنية والاجتماعية.

واستكمل حديثه إننا نجتمع اليوم مع طلاب الاتحادات لوضع الخطط اللازمة لتطوير الانشطة الطلابية على مستوى الجامعات المصرية، وأن هذا الملتقى يمثل منصة مثالية لتبادل الأفكار وتقديم اقتراحات مبتكرة بهدف تعزيز الأنشطة الطلابية وتمكين الطلاب للمساهمة الإيجابية في مجتمعهم ووطنهم، وزيادة الوعي بمفهوم التنمية المستدامة.

وأضاف الدكتور أحمد فاروق، مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية والجامعية، والمنسق العام لأسبوع شباب الجامعات، أن هذا الملتقى يهدف إلى تطوير مهارات القيادة لدى شباب الجامعات المصرية وتعزيز الأنشطة الطلابية وتشجيع المشاركة الفعالة فيها، بالإضافة إلى ذلك، يسهم الملتقى في تأهيل الشباب لسوق العمل وتعزيز الولاء والانتماء.

هذا وقد انطلقت اولى محاضرات الملتقى بمحاضرة تحت عنوان سيكولوجية القيادة ولغة الجسد، وحاضرت فيها الدكتورة سارة عاصم الأستاذ المساعد بكلية تربية حلوان.

وعقدت فعاليات الملتقى تحت إشراف الأستاذ محمد جاد مدير عام رعاية الشباب بالجامعة، الاستاذة اميرة نبيل مدير إدارة الاتحادات الطلابية، الطالب عصام الدين محمد رئيس الاتحاد، الطالبة نادين عبد الحليم نائب رئيس الاتحاد.

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