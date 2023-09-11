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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وزير الشباب والرياضة يفتتح حاضنة الأميرة فايزة في كلية تربية رياضية بنات بالجزيرة

جامعة حلوان
جامعة حلوان

 

افتتح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، حاضنة الأميرة فايزة بكلية تربية رياضية للبنات بالجزيرة، بحضور الدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتورة أمل عبد الله، عميدة كلية التربية الرياضية بنات بالجزيرة، الدكتورة سارة البيه، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور إيهاب عبد الرؤوف، مدير مكتب الحاضنات التكنولوجية، الدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية والجامعية، ولفيف من أساتذة الجامعة.

أعرب الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن سعادته بتدشين هذه الحاضنة الهامة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة توضح مدى الاهتمام بتطوير الرياضة ودمج المجالات العلمية مع التطبيق على أرض الواقع في مختلف المجالات، حيث تعمل الحاضنة على دعم مجالات الأعمال الرياضية واحتضان الأفكار الجديدة في مختلف المجالات الرياضية، بالإضافة إلى خلق فرص عمل لرواد الأعمال للبدء في مشروعاتهم المختلفة.

وأضاف وزير الشباب والرياضة: "تعتبر الرياضة وسيلة فعالة لتعزيز الصحة واللياقة البدنية، وتعزيز قيم التحدي والتعاون والانضباط، ونحن في وزارة الشباب والرياضة ملتزمون بتوفير الفرص المناسبة للجميع لممارسة الرياضة وتطوير مواهبهم الرياضية".

وفي ختام كلمته، توجه وزير الشباب والرياضة بالشكر لجميع القائمين على هذا المشروع وعلى الجهود المبذولة لإنجاحه وأعرب عن تطلعه لمشاهدة المخرجات ليستفيد الجميع.

كما أكد الأستاذ الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، اننا نسعى دائما  إلى توفير بيئة تشجيعية للابتكار والتطوير، ونأمل أن تسهم هذه الحاضنة في تعزيز التعليم والرياضة للشباب في مصر، لأن الخطة الاستراتيجية للجامعة من ضمن أهدافها جعل ريادة الأعمال واحدة من القوى الدافعة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام فى مصر، مؤكدًا على ضرورة تحقيق الاكتفاء الذاتي للجامعة مبينا أن المستهدف إعداد الطالب بكل مفرداته الدراسية ليكون لديه مشروع صغيرة لتحقيق الكفاية الذاتية وتحقيق تنمية الجامعة الذي ينعكس بدوره على تحقيق التنمية فى مصر وتحقيق أهداف الجمهورية الجديدة.

وأشار إلى أن حاضنة الأميرة فايزة تعد أول حاضنة رياضية Princes  Fayza incubator، تعمل على دعم رائدات الأعمال في المجالات الرياضية، وتعد أحد مخرجات مشروع سفير لريادة الأعمال المجتمعية والممول من الوكالة الجامعية الفرانكوفونية.

هذا وتعتبر حاضنة الأميرة فايزة أحدث إضافة إلى المؤسسات الرياضية في الجزيرة، وتهدف إلى توفير بيئة محفزة ومتطورة لتطوير المواهب الرياضية ودمجها بسوق العمل.

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