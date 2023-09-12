التسجيل بالكشف الطبي للمرشحين لجامعة حلوان.. عبر هذا الرابط

أعلنت جامعة حلوان عن بدء اجرائات التقدم للجامعة للطلاب المستجدين المرشحين اليها عن طريق مكتب التنسيق الالكتروني للقبول بالجامعات و المعاهد المصرية ٢٠٢٣ .

و كشفت جامعة حلوان بدء إجراءات التسجيل لإجراء الكشف الطبي للالتحاق بكليات الجامعة للطلاب الجدد للعام الجديد ٢٠٢٣.

وذالك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، وريادة الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور محمود عابد مدير عام الإدارة الطبية بالجامعة.

ويقوم الطالب بداية من اليوم بتسجيل بياناته لإجراء الكشف الطبي من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني:

http://mede.helwan.edu.eg/

ويتم تحديد ميعاد للطالب بدءًا من ١٧ سبتمبر الجاري، ليتم إجراء الكشف الطبي عليه بمقر الإدارة العامه للشؤون الطبية في مبنى ٣ بالمدن الجامعية بالحرم الجامعي عين حلوان