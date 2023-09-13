الجامعة المصرية الصينية تعلن بدء الدراسة في 3 كليات جديدة اعتبارا من العام المقبل

أعلنت الجامعة المصرية الصينية بدء الدراسة في 3 كليات جديدة اعتبارا من العام الجامعي المقبل 2023 - 2024، وهى كليات الطب البيطري، وكلية الفنون والتصميم، وكلية الحاسبات ونظم المعلومات.

وذكر بيان صادر اليوم عن الجامعة المصرية الصينية أن كلية الطب البيطري تقبل الطلاب الحاصلين على الثانوية العام شعبة علمي علوم والثانوية الأزهرية او ما يعادلها من شهادات يقرها المجلس الأعلى للجامعات بحد أدنى 68%، وعدد سنوات الدراسة خمس سنوات إلى جانب سنة التدريب الميداني "الامتياز"، وتضم أقسام البرنامج العام، والحيوانات الأليفة، والطيور والأرانب وصحة وسلامة الغذاء، والأدوية البيطرية والإكلينيكية، وأمراض الأسماك والاستزراع السمكي.

وأضاف البيان أنه بالنسبة لكلية الفنون والتصميم تبلغ مدة الدراسة بالكلية 4 سنوات ونصف، وتضم أقسام تصميم المنتج الصناعي وإنتاج الأفلام السينمائية والتليفزيون وتصميم الجرافيك والوسائط المتعددة والتصميم الداخلي والأثاث وتقبل طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية فقط، وأقسام تصميم الأزياء والفنون البصرية تقبل الحاصلين على الثانوية العامة الشعبية العلمية والأدبية، وتخضع التخصصات "تصميم المنتج الصناعي وانتاج الأفلام السينمائية والجرافيك والتصميم الداخلي وتصميم الأزياء إلى نقابة مصممى الفنون التطبيقية في حين يخضع تخصص الفنون البصرية لنقابة التشكيلين، الدراسة فى كلية الفنون والتصميم تكون بنظام الساعات المعتمدة وتمنح الدرجة العلمية متى استوفى الطالب متطلبات الحصول عليها من استيفاء عدد الساعات المطلوبة وهو 160ساعة معتمدة(مائة وستون ساعة معتمدة) موزعة على أربعة سنوات ونصف (تسعة فصول دراسية).

وأوضح البيان أنه بالنسبة لكلية الحاسبات ونظم المعلومات فتضم أقسام علوم الحاسب ونظم المعلومات والذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات والأمن السيبراني، ويختار الطالب التخصص الذي يريده بداية من المستوى الثالث، وتقبل جميع البرامج بالكلية الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة المصرية (شعبتى علمي علوم وعلمي رياضيات) أو ما يعادلها وفقا لقانون تنظيم الجامعات المتقدمين للالتحاق بمرحلة البكالوريوس ويتم قبول الشهادات المعادلة والطلاب الوافدين حسب القواعد المنظمة لذلك والتي تضعها الجهات المختصة، كما یستلزم من طلبة علمي علوم المقبولين بالكلية حضور مقرر تأهيلي رياضيات (Qualifying Mathematics) المناظر لمقرر رياضة 2 بالثانوية العامة وهذا متطلب للحصول على البكالوريوس.

ويذكر أن الجامعة المصرية الصينية بالقاهرة، جامعة حديثة متطورة وإنتاجية غير تقليدية تتميز بتقديم برامج دراسية عالية الطلب في أسواق العمل المحلية والعالمية، فضلا عن تقديمها مجالات دراسية غير تقليدية، وتتبع الجامعة استراتيجية تدريس موجهة نحو ممارسة فعلية لاحتياجات أسواق العمل المختلفة، وتضم كليات العلاج الطبيعي والصيدلة والهندسة والتكنولوجيا والاقتصاد والتجارة الدولية.