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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة حلوان الأهلية تعلن عن تنبيه هام لخريجي المدارس الثانوية الأزهرية عام 2023

جامعة حلوان الأهلية
جامعة حلوان الأهلية

أعلنت جامعة حلوان الأهلية عن تنبيه هام لخريجي المدارس الثانوية الأزهرية عام  2023 الذين سبق لهم التقدم على موقع التقديم الالكتروني للجامعة (أيقونة الأزهر ) على الرابط :
App2.helwan.edu.eg/hnu

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وأوضحت الجامعة أنه تم إعلان نتيجة تنسيق طلاب الثانوية الأزهرية 2023 الذين سبق لهم التقدم على موقع الجامعة، وعلى جميع الطلاب المتقدمين ضرورة الدخول على الموقع (صفحة الطالب ) لمعرفة نتيجة التنسيق الخاصة بهم ، مع مراعاة الأتي :

-بالنسبة للطلاب المرشحين للجامعة من خلال الموقع عليهم احضار ملف التقديم الخاص بهم متضمنا أصول أوراقهم وشهادتهم لاستلام كود مالي لدفع المصروفات الإدارية والقسط الأول من المصروفات الدراسية.

-الطالب المرشح الذي سيتخلف عن الحضور للجامعة خلال المهلة المقررة له على الموقع سيتم إلغاء ترشيحه وترشيح طالب أخر غيره من قائمة الانتظار ؛  وعلى جميع الطلاب المرشحين تحمل مسئوليتهم في ذلك.

-وإذا يؤكد مكتب القبول والقيد بجامعة حلوان الأهلية أنه سيتم الإعلان قريباً عن نتيجة تنسيق الشهادات المعادلة العربية والأجنبية فور استكمال الأوراق الناقصة من بعض الطلاب وإنتهاء عمليات المراجعة والتدقيق والتنسيق الداخلي بالجامعة ووفقاً لنسبة المقاعد المقررة لحملة هذه الشهادات.

علماً بان الصفحة الرسمية لجامعة حلوان الأهلية على الرابط :
www.facebook.com/hnu.Helwan

 

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