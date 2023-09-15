حقوق عين شمس تحتفل بتخرج الدفعة 70 بحضور كبار رجال الدولة

احتفلت كلية الحقوق جامعة عين شمس بتخرج الدفعة 70 بدار ضيافة الجامعة، وذلك بحضور الدكتورة غادة فاروق القائم بأعمال رئيس الجامعة ونائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور محمد صافى عميد الكلية، المستشار مسعد عبد المقصود، رئيس هيئة قضايا الدولة، واللواء الدكتور هاني أبو المكارم، رئيس أكاديمية الشرطة، وسعادة الشيخ أحمد بن ناصر النعيمي، رئيس مجلس إدارة كلية البريمى الجامعة بدولة سلطنة عمان الشقيقة، الدكتور ياسر فؤاد، عميد الكلية، الدكتور ايمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث السابق، الدكتور محمد الشافعى، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، الدكتور ياسين الشاذلى، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث ، الدكتور أحمد ديهوم ، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة ريم الكباريتى، مدير رابطة الخريجين بالجامعة، وجمع كبير من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم والموظفون.

وفي كلمتها أكدت الدكتورة غادة فاروق القائم بأعمال رئيس الجامعة ونائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ان كلية الحقوق من اقدم كليات الجامعة واطلق عليها كلية العظماء معربة عن سعادتها بتواجدها وسط عدد كبير من اساطين القانون وشركاء الكلية كما قدمت الشكر لإدارة الكلية ممثلة في الدكتور محمد صافي عميد الكلية والسادة وكلاء الكلية علي الجهد المبذول طوال العام الدراسي السابق.

وأشارت إلى أن كلية الحقوق كانت سباقة في عقدها اتفاقية لمنح شهادة مزدوجة مع جامعة ليون 3 منذ عام 2000، وهو ما انتهجته الجامعة لاحقا لإبرام العديد من الاتفاقيات لمنح شهادة مزدوجة لطلابها، كما اشادت سيادتها بالتاريخ المضئ لخريجي كلية الحقوق جامعة عين شمس والذي قدم لوطننا أكثر من 20 وزيرا و18 محافظا ورئيس مجلس النواب، إلى جانب عدد كبير من أعضاء مجلس النواب، بالإضافة إلى العديد من القيادات ورجال الدولة في مختلف الجهات التشريعية والتنفيذية في مصرنا الغالية.

حقوق عين شمس تحتفل بتخرج الدفعة (٧٠) بحضور كبار رجال الدولة (2)

حقوق عين شمس تحتفل بتخرج الدفعة (٧٠) بحضور كبار رجال الدولة (3)

حقوق عين شمس تحتفل بتخرج الدفعة (٧٠) بحضور كبار رجال الدولة (4)

حقوق عين شمس تحتفل بتخرج الدفعة (٧٠) بحضور كبار رجال الدولة (5)

حقوق عين شمس تحتفل بتخرج الدفعة (٧٠) بحضور كبار رجال الدولة (6)

حقوق عين شمس تحتفل بتخرج الدفعة (٧٠) بحضور كبار رجال الدولة (7)

حقوق عين شمس تحتفل بتخرج الدفعة (٧٠) بحضور كبار رجال الدولة (8)

حقوق عين شمس تحتفل بتخرج الدفعة (٧٠) بحضور كبار رجال الدولة (9)

حقوق عين شمس تحتفل بتخرج الدفعة (٧٠) بحضور كبار رجال الدولة (10)

حقوق عين شمس تحتفل بتخرج الدفعة (٧٠) بحضور كبار رجال الدولة (11)

حقوق عين شمس تحتفل بتخرج الدفعة (٧٠) بحضور كبار رجال الدولة (12)