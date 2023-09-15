عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

كارثة محتملة بعد انتشار الرائحة الكريهة.. البحوث الفلكية ترد على انشقاق طبقات الأرض

كارثة تنبأ بها الروائح
كارثة تنبأ بها الروائح الكريهة والبحوث الفلكية ترد

صحيت أمس من النوم على ريحة مجاري او بيض معفن زي رائحة (كبريتيد الهيدروجين) قمت اشوف الحمام او المية والبلاعات ولقيت الريحة مش من عندهم، الريحة من بره، طلعت البلكونة لقيت ضباب والريحة من الجو نفسه.. حد تاني شامم حاجة ؟.

ريحة مجاري وغاز في الجو 

انتشر هذا التعليق بكثرة علي منصات التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا في اليومين الماضيين وتزامن هذا مع ضرب العاصفة دانيال والتي كان وقع من قبلها زلزال المغرب ولذلك تسبب هذا الأمر بالكثير من الخوف والرعب عند الكثير من المصريين.

وبعد انتشار بوست الروائح الكريهة التي تشبه رائحة الغاز ومياه الصرف الصحي، ظهر علي السوشيال ميديا بوست اخر يحذر من كارثة قد تحدث في مصر وأن هذه الروائح تعد بمثابة تحذير من الطبيعة للمواطنين واننا يجب علينا أن نتواخي الحذر حتي لأ يحدث لنا اي خسائر في الممتلكات أو في الأرواح كما حدث في دولتي ليبيا والمغرب الشقيقتين.

كارثة تنبأ بها الروائح الكريهة

فانتشر بوست يقول " الرائحة اللى انتشرت فى القاهرة و الجيزة فى مصر ليست علامة جيدة، هذه الروائح عادة ماتسبق تغيرات كارثية!! ويمكن ان تكون تغيرات تحدث الان فى الطبقات المحيطة فى هذه المناطق… ربنا يستر على الجميع!!!! ".

البحوث الفلكية ترد علي اخبار حدوث كارثة بسبب الروائح الكريهة المنتشرة في الهواء 

ورد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزقية هذا الكلام المنتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي والتي تحذر من كارثه مستدلآ على انتشار روائح كريهة في السماء قائلآ أن المرجو من تلك الاشاعات والتي يتوقع قدوم كارثة كلام عاري تماما من الصحة وأن الحسابات التي نشرت بتوقع بقدوم كوارث اصاحبها يقومون بنشر الكثير من الإشاعات بدون الاستناد إلي أي دليل علمي تأكد صح حديثهم.

وأكد أن اصحاب هولاء التوقعات الذين يتنبؤ بحدوث كارثة في مصر لا يهدفون الأ اثارة خوف وهلع المصريين، وأن المعهد يقوم برصد مناطق وطبقات الأرض داخل الدولة المصرية رصد لحظي لا يوجد ما يستدعي أي قلق.

وعلى جانب آخر كشف الدكتور محمد علي فهيم مستشار وزير الزراعة لشئون المناخ، عن سر انتشار رائحة شبيهة برائحة الغاز والمجاري في بعض المدن.

وقال الدكتور محمد فهيم، إن ذلك بسبب منخفض جو سطحي يجذب داخله التيارات من الجوانب ويركزها في الوسط، مبينا أن هذه الرائحة ناتجة عن جذب دخان مصانع وأتربة وغيرها وهي أقرب لرائحة الكبريت.

وطمأن الدكتور فهيم، المواطنين، بأنه لا ضرر ولا خوف من هذه الرائحة، قائلًا: مفيش ضرر، أيام السحابة السوداء الأتربة وأدخنة المنخفضات تصحبها روائح غريبة ربما يشعر البعض بأن عيونهم بها ألم، موضحًا أن الظروف المناخية في مصر حاليًا إحدى تداعيات المنخفصض السطحي الذي يسحب من الأطراف الأدخنة وينتج عنها رائحة غريبة.

الروائح الكريهة ريحة مجاري ريحة مجاري وغاز في الجو ريحة مجاري او بيض معفن زلزال المغرب رائحة الغاز رائحة الغاز ومياه الصرف الصحي الرائحة اللى انتشرت فى القاهرة و الجيزة فى مصر المعهد القومي للبحوث الفلكية روائح كريهة في السماء كارثة قدوم كارثة تنبؤ بحدوث كارثة في مصر كارثة في مصر طبقات الأرض البحوث الفلكية ترد علي اخبار حدوث كارثة بسبب الروائح الكريهة حدوث كارثة بسبب الروائح الكريهة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

16 درجة مرة واحدة|الأرصاد تفجر مفاجأة عن عاصفة التنين بعد كارثة دانيال

500 جنيه|أسعار الذهب تهبط إلى مستويات قياسية الآن قبل قرار حكومي مرتقب

عمدا مع سبق الإصرار .. الأم المتهمة تشرح جريمتها والضحية ابنتها

قناة مفتوحة وحيدة لإذاعة مباراة الأهلي واتحاد العاصمة في السوبر الأفريقي

هذه السورة تمنع الفقر وتجلب الرزق..الشعراوي: بها سر عجيب فلا تتركوا قراءتها

قرش دهب.. القصة الكاملة لهجوم "تايجر شارك" على سيدة مصرية

خسارة المنتخب تشعل الأجواء| حقيقة تهديد فيتوريا بالاستقالة.. ومحمد صلاح يطالب بمعاقبة لاعبي الأهلي

مفاجأة غير سعيدة للمتهم بالتعدي علي الفنانة مني زكي

ترشيحاتنا

انفجار قطار محمل بحمض البيركلوريك في الولايات المتحدة

ينتهي 4 أبريل.. رابطة الأندية تعلن مواعيد الدور الأول من الدوري بالكامل

القومية للأنفاق تهيب بسكان عدة مناطق عدم الخوف من رائحة الحريق والدخان

بعد احتفاله المستفز.. حنبعل المجبري يفاجئ محمد صلاح بهذه الرسالة

كيفية أداء صلاة الغائب.. هل تجوز منفردا في البيت؟

تعليق مثير من عدلي القيعي على تصريحات حازم إمام حول خروج لاعبي الأهلي والمنتخب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل مكرونة بالسجق| بمذاق لا يقاوم

بفستان جريء.. نادين نجيم تثير الجدل بإطلالتها في عيد ميلاد خطيبها

نشرة المرأة و الصحة| مرض خطير ينتشر بسبب الأعاصير.. وهذا الداء يخرج من صدور الدجاج

رغم أنها أغلى أنواع الفواكه .. تحظرها الفنادق والمطارات لهذا السبب

فيديو

داخل على المليار.. تقرير بريطاني يكشف عن حجم ثروة محمد صلاح| فيديوجراف

لا بياكل ولا بيشرب .. زوجة الفنان أشرف مصيلحي تكشف تطورات حالته الصحية

عرفت تهرب منه.. تفاصيل مؤلمة في حادث هجوم قرش على سيدة ب"دهب"..فيديو

كارثة جديدة بـ ليبيا .. 10 آلاف شخص في عداد المفقودين | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: هكذا يتحدثون عن مصر في عهد السيسي

رضا صقر

رضا صقر يكتب: ما لا يعرفه عمرو أديب عن أحزاب المعارضة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الصمت طريق النجاح مع المنتخب

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: حوار وطني للمصريين في الخارج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: فؤاد المهندس الأستاذ والعبقري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

اﻟﻤﺰﻳﺪ