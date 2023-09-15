عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

4 تحذيرات عاجلة من التعليم للطلاب المقبولين في مدارس المتفوقين

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تنبيهات وتحذيرات عاجلة للطلاب المقبولين في مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM بالعام الدراسي الجديد 2023 / 2024.

 

وشملت تحذيرات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ما يلي :

  • يجب استكمال ملف التقدم وطباعة اخطار النتيجة الذى ظهر من خلال موقع وزارة التربية والتعليم  مع طلب الالتحاق و استكماله ، على أن تكون التوقيعات بالمدرسة المقبول بها الطالب من ولي الامر نفسه بعد استكمال جميع الأوراق المطلوبة .
     
  • لا يوجد تحويل أو نقل تحت مسمى تقليل اغتراب وعلى الطالب المقبول الالتزام بالمدرسة المسكن عليها في حال تقدمه إليها.

 

  • إذا لم يتقدم الطالب بملف التقدم للمدرسة المسكن عليها في خلال أسبوعين من تاريخ إعلان النتيجة يسقط حقه في الالتحاق بمدارس المتفوقين في العلوم و التكنولوجيا ويعتبر عدم تقدمه بمثابة إعذار عن مكانه في المدرسة المسكن عليها.

 

  • المصروفات وتأمين اللاب توب تدفع بمكاتب البريد لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات ويتم تسليم إيصال الدفع بالمدرسة.

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، نتيجة القبول في مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM على موقعها الرسمي من خلال الرابط التالي : https://stemresult.emis.gov.eg/ 

وبمجرد الدخول على رابط  نتيجة القبول في مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM على موقع وزارة التربية والتعليم https://stemresult.emis.gov.eg/  يكون على الطالب ادخال البيانات التالية :

  • الرقم القومي
  • تاريخ الميلاد
  • محافظة الميلاد
  • رقم جلوس امتحان القبول في مدارس المتفوقين
  • الضغط على تسجيل الدخول
وزارة التربية والتعليم التعليم التربية والتعليم مدارس مدارس المتفوقين العلوم والتكنولوجيا STEM

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

16 درجة مرة واحدة|الأرصاد تفجر مفاجأة عن عاصفة التنين بعد كارثة دانيال

500 جنيه|أسعار الذهب تهبط إلى مستويات قياسية الآن قبل قرار حكومي مرتقب

قناة مفتوحة وحيدة لإذاعة مباراة الأهلي واتحاد العاصمة في السوبر الأفريقي

قرش دهب.. القصة الكاملة لهجوم "تايجر شارك" على سيدة مصرية

عمدا مع سبق الإصرار .. الأم المتهمة تشرح جريمتها والضحية ابنتها

هذه السورة تمنع الفقر وتجلب الرزق..الشعراوي: بها سر عجيب فلا تتركوا قراءتها

خسارة المنتخب تشعل الأجواء| حقيقة تهديد فيتوريا بالاستقالة.. ومحمد صلاح يطالب بمعاقبة لاعبي الأهلي

مفاجأة غير سعيدة للمتهم بالتعدي علي الفنانة مني زكي

ترشيحاتنا

مباحثات السيسي مع وزيرة خارجية فرنسا ورئيس مجلس الشيوخ بغينيا الاستوائية تتصدر الصحف

حركة الكواكب والقمر سبب زلزال المغرب.. ما الحقيقة؟

الصين تعلن شراكة تعاونية استراتيجية مع زامبيا وكمبوديا.. تفاصيل

تهددها بمصير درنة الليبية.. عاصفة جديدة تتجه لهذا البلد

قادم من أوروبا| ما هو مرتفع العروض الوسطى؟.. الأرصاد تعلن مفاجأة جديدة بشأن الطقس

الجنيه الذهب يسجل انخفاضا ملحوظا.. تعرف على سعر الأعيرة اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل مكرونة بالسجق| بمذاق لا يقاوم

بفستان جريء.. نادين نجيم تثير الجدل بإطلالتها في عيد ميلاد خطيبها

نشرة المرأة و الصحة| مرض خطير ينتشر بسبب الأعاصير.. وهذا الداء يخرج من صدور الدجاج

رغم أنها أغلى أنواع الفواكه .. تحظرها الفنادق والمطارات لهذا السبب

فيديو

داخل على المليار.. تقرير بريطاني يكشف عن حجم ثروة محمد صلاح| فيديوجراف

لا بياكل ولا بيشرب .. زوجة الفنان أشرف مصيلحي تكشف تطورات حالته الصحية

عرفت تهرب منه.. تفاصيل مؤلمة في حادث هجوم قرش على سيدة ب"دهب"..فيديو

كارثة جديدة بـ ليبيا .. 10 آلاف شخص في عداد المفقودين | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: هكذا يتحدثون عن مصر في عهد السيسي

رضا صقر

رضا صقر يكتب: ما لا يعرفه عمرو أديب عن أحزاب المعارضة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الصمت طريق النجاح مع المنتخب

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: حوار وطني للمصريين في الخارج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: فؤاد المهندس الأستاذ والعبقري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

اﻟﻤﺰﻳﺪ