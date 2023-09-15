4 تحذيرات عاجلة من التعليم للطلاب المقبولين في مدارس المتفوقين

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تنبيهات وتحذيرات عاجلة للطلاب المقبولين في مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM بالعام الدراسي الجديد 2023 / 2024.
وشملت تحذيرات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ما يلي :
- يجب استكمال ملف التقدم وطباعة اخطار النتيجة الذى ظهر من خلال موقع وزارة التربية والتعليم مع طلب الالتحاق و استكماله ، على أن تكون التوقيعات بالمدرسة المقبول بها الطالب من ولي الامر نفسه بعد استكمال جميع الأوراق المطلوبة .
- لا يوجد تحويل أو نقل تحت مسمى تقليل اغتراب وعلى الطالب المقبول الالتزام بالمدرسة المسكن عليها في حال تقدمه إليها.
- إذا لم يتقدم الطالب بملف التقدم للمدرسة المسكن عليها في خلال أسبوعين من تاريخ إعلان النتيجة يسقط حقه في الالتحاق بمدارس المتفوقين في العلوم و التكنولوجيا ويعتبر عدم تقدمه بمثابة إعذار عن مكانه في المدرسة المسكن عليها.
- المصروفات وتأمين اللاب توب تدفع بمكاتب البريد لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات ويتم تسليم إيصال الدفع بالمدرسة.
وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، نتيجة القبول في مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM على موقعها الرسمي من خلال الرابط التالي : https://stemresult.emis.gov.eg/
وبمجرد الدخول على رابط نتيجة القبول في مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM على موقع وزارة التربية والتعليم https://stemresult.emis.gov.eg/ يكون على الطالب ادخال البيانات التالية :
- الرقم القومي
- تاريخ الميلاد
- محافظة الميلاد
- رقم جلوس امتحان القبول في مدارس المتفوقين
- الضغط على تسجيل الدخول