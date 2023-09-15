4 تحذيرات عاجلة من التعليم للطلاب المقبولين في مدارس المتفوقين

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تنبيهات وتحذيرات عاجلة للطلاب المقبولين في مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM بالعام الدراسي الجديد 2023 / 2024.

وشملت تحذيرات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ما يلي :

يجب استكمال ملف التقدم وطباعة اخطار النتيجة الذى ظهر من خلال موقع وزارة التربية والتعليم مع طلب الالتحاق و استكماله ، على أن تكون التوقيعات بالمدرسة المقبول بها الطالب من ولي الامر نفسه بعد استكمال جميع الأوراق المطلوبة .



لا يوجد تحويل أو نقل تحت مسمى تقليل اغتراب وعلى الطالب المقبول الالتزام بالمدرسة المسكن عليها في حال تقدمه إليها.

إذا لم يتقدم الطالب بملف التقدم للمدرسة المسكن عليها في خلال أسبوعين من تاريخ إعلان النتيجة يسقط حقه في الالتحاق بمدارس المتفوقين في العلوم و التكنولوجيا ويعتبر عدم تقدمه بمثابة إعذار عن مكانه في المدرسة المسكن عليها.

المصروفات وتأمين اللاب توب تدفع بمكاتب البريد لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات ويتم تسليم إيصال الدفع بالمدرسة.

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، نتيجة القبول في مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM على موقعها الرسمي من خلال الرابط التالي : https://stemresult.emis.gov.eg/

وبمجرد الدخول على رابط نتيجة القبول في مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM على موقع وزارة التربية والتعليم https://stemresult.emis.gov.eg/ يكون على الطالب ادخال البيانات التالية :