بعد زيادتها 7%.. ننشر مصروفات المدارس الرسمية لغات بالعام الدراسي الجديد

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مصروفات المدارس الرسمية لغات ، مشيرة إلى أنه تقرر زيادة رسوم خدمات اللغات بنسبة 7% سنويا لجميع الطلاب الجدد الملحقين على المستوى الاول برياض الأطفال.
وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أن نشرة مصروفات المدارس الرسمية لغات قبل الزيادة كانت كالتالي :
مصروفات المدارس الرسمية لغات لـ رياض الاطفال
- خدمات اللغات : 500 جنيه
- نشاط عام : 100
- تطوير تكنولوجي : 50 جنيها
- الاجمالي : 650 جنيها
مصروفات المدارس الرسمية لغات لـ الحلقة الابتدائية
- خدمات اللغات : 550 جنيه
- نشاط عام : 100
- تطوير تكنولوجي : 50 جنيه
- الإجمالي : 700
مصروفات المدارس الرسمية لغات لـ الحلقة الاعدادية
- خدمات اللغات : 600 جنيه
- نشاط عام : 100
- تطوير تكنولوجي : 50 جنيه
- الاجمالي : 750
مصروفات المدارس الرسمية لغات لـ مرحلة التعليم الثانوي
- خدمات اللغات : 700 جنيه
- نشاط عام : 100
- تطوير تكنولوجي : 50 جنيه
- الاجمالي : 850
مصروفات المدارس الرسمية لغات بعد زيادة 7%
وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه بعد زيادة 7% لجميع الطلاب الجدد الملحقين بالمستوى الأول رياض الاطفال ، تكون خدمات اللغات في المدارس الرسمية للغات من التعليم للعام الدراسي 2023 / 2024 كما يلي :
* كي جي 1 : 919.24 جنيه
* كي جي 2 : 500 جنيه
* من الصف الاول حتى السادس الابتدائي : 550 جنيه
* الصف الأول والثاني الإعدادي : 611.80 جنيه
* المرحلة الثانوية : 667.05 جنيه
وشددت وزارة التربية والتعليم على أنه في ضوء ما سبق يتبين أن الزيادة في مصروفات المدارس الرسمية لغات تخص التلاميذ الجدد الملحقين بكي جي 1 اما باقي المراحل كما هي