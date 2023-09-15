بعد زيادتها 7%.. ننشر مصروفات المدارس الرسمية لغات بالعام الدراسي الجديد

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مصروفات المدارس الرسمية لغات ، مشيرة إلى أنه تقرر زيادة رسوم خدمات اللغات بنسبة 7% سنويا لجميع الطلاب الجدد الملحقين على المستوى الاول برياض الأطفال.

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أن نشرة مصروفات المدارس الرسمية لغات قبل الزيادة كانت كالتالي :

مصروفات المدارس الرسمية لغات لـ رياض الاطفال

- خدمات اللغات : 500 جنيه

- نشاط عام : 100

- تطوير تكنولوجي : 50 جنيها

- الاجمالي : 650 جنيها

مصروفات المدارس الرسمية لغات لـ الحلقة الابتدائية

- خدمات اللغات : 550 جنيه

- نشاط عام : 100

- تطوير تكنولوجي : 50 جنيه

- الإجمالي : 700



مصروفات المدارس الرسمية لغات لـ الحلقة الاعدادية

- خدمات اللغات : 600 جنيه

- نشاط عام : 100

- تطوير تكنولوجي : 50 جنيه

- الاجمالي : 750

مصروفات المدارس الرسمية لغات لـ مرحلة التعليم الثانوي

- خدمات اللغات : 700 جنيه

- نشاط عام : 100

- تطوير تكنولوجي : 50 جنيه

- الاجمالي : 850

مصروفات المدارس الرسمية لغات بعد زيادة 7%

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه بعد زيادة 7% لجميع الطلاب الجدد الملحقين بالمستوى الأول رياض الاطفال ، تكون خدمات اللغات في المدارس الرسمية للغات من التعليم للعام الدراسي 2023 / 2024 كما يلي :

* كي جي 1 : 919.24 جنيه

* كي جي 2 : 500 جنيه

* من الصف الاول حتى السادس الابتدائي : 550 جنيه

* الصف الأول والثاني الإعدادي : 611.80 جنيه

* المرحلة الثانوية : 667.05 جنيه

وشددت وزارة التربية والتعليم على أنه في ضوء ما سبق يتبين أن الزيادة في مصروفات المدارس الرسمية لغات تخص التلاميذ الجدد الملحقين بكي جي 1 اما باقي المراحل كما هي