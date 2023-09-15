فعل فاضح أمام الكاميرا| لمَس جسد مراسلة إسبانية في الشارع .. فيديو

رصدت قناة العربية، تقريرًا عن التحرش بمذيعة على الهواء خلال حديثها أمام الكاميرات، في واحد من مقاطع الفيديو التي أحدثت ضجة كبيرة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، إذ وصفها البعض بأنه فعل فاضح على الهواء ويجب اتخاذ قرار صارم تجاه هذا الشخص الذي ظهر في هذا المقطع.

التحرش بمذيعة على الهواء يثير الجدل

وجاء في تقرير قناة العربية، أن ضجة واسعة انتشرت من خلال مواقع التواصل الاجتماعي بسبب مقطع فيديو لمذيعة تعرضت لـ التحرش على الهواء مباشرة، وذلك بعد اقتراب رجل من صحفية إسبانية خلال تغطية تلفزيونية مباشرة لها في شوارع مدينة مدريد الإسبانية.

وأضاف التقرير، أن هذا الشاب فاجأ المذيعة من خلال التحرش بها عن طريق ملامسة جسدها بيديه، وإكماله حديثه معها خلال بثها، وكأن شيئا لم يكن على الإطلاق، وهو ما استدعى لتدخل مدير الاستوديو إلى سؤالها عما إذا كانت تعرضت لـ التحرش الجنسي من هذا الشخص.

ولفت التقرير، إلى أن الصحافية تُدعى عيسى بالادو انفجرت غاضبة على المتهم بالتحرش بها، مطالبة إياه بالابتعاد عنها، وتركها تمارس عملها، ومن ثم تحركت السلطات الإسبانية بسبب الفيديو الذي انتشر كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي بصورة قوية جدا.

واستكمل التقرير، أن السلطات الإسبانية قامت بنشر مقطع فيديو أثناء اعتقالها للمتهم بـ التحرش بالمذيعة الإسبانية، وذلك كرد فعل على ما حدث على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، لافتة إلى أن وسائل إعلامية عالمية أكدت أنه قد تم إطلاق سراحه لاحقا ومازالت التحقيقات مستمرة حول الأمر.