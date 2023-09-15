بعد إعصار دانيال المدمر.. الأمم المتحدة تحذر من كارثة جديدة بليبيا

عرضت قناة العربية تقرير فيديو بعنوان: "الأمم المتحدة تحذر من تفشي أمراض في "درنة" المنكوبة".

وجاء في التقرير أن منطقة درنة الليبية، التي تعرضت لـ إعصار خلال الأيام الماضية، معرضة لـ تفشي، أمراض كثيرة مميتة.

وكشفت القناة أن إعصار دانيال المدمر، تسبب في كوارث كثيرة، وأن بعد الإعصار هناك كوارث صحية سيصاب بها المواطنين، بسبب قلة المياه النظيفة، وعدم دفن الموتى بالشكل الصحيح، ووجود جثث أسفل المباني.

وأوضحت القناة أن هناك أكثر من 11 ألف شخص ماتوا بسبب الإعصار المدمر، وأن الأمم المتحدة تحذر من تفشي أمراض مثل :" الكوليرا والإسهال، والملاريا والجفاف".