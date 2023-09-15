فرق إنقاذ إسبانية تستخدم الكلاب المدربة للبحث عن مفقودين في درنة.. فيديو

رصدت فضائية العربية تقريرا عن فرق إنقاذ تستخدم كلابا مدربة في عمليات البحث بمدينة درنة الليبية.

فرق إنقاذ إسبانية أستخدمت كلابا مدربة لمسح المناطق المنكوبة

مع الكارثة الكبيرة في مدينة درنة، فقد أستخدمت فرق إنقاذ إسبانية كلابا مدربة، لمسح المناطق المنكوبة بسبب الفيضانات، لتسريع وتيرة البحث عن أشخاص أحياء خاصة مع مرور الوقت وتضاؤل فرص النجاة.

أرسلت العديد من الدول الفرق المختصة للبحث عن احياء جرفتهم العاصفة دانيال

وعرض التقرير، أن دول عدة قد ارسلت فرق مختصة، لتقديم الرعايا الطبية ومواد الإغاثة الاساسية ومساعدة الفرق المحلية في البحث مع أرتفاع وتزايد عدد القتلي لأكثر من 11 ألف، وتجاوز عدد المفقودين 20 ألف.