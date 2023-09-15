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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

فرق إنقاذ إسبانية تستخدم الكلاب المدربة للبحث عن مفقودين في درنة.. فيديو

كلابا مدربة للبحث
كلابا مدربة للبحث عن المفقودين بدرنة الليبية

رصدت فضائية العربية تقريرا عن فرق إنقاذ تستخدم كلابا مدربة في عمليات البحث بمدينة درنة الليبية.

فرق إنقاذ إسبانية أستخدمت كلابا مدربة لمسح المناطق المنكوبة

مع الكارثة الكبيرة في مدينة درنة، فقد أستخدمت فرق إنقاذ إسبانية كلابا مدربة، لمسح المناطق المنكوبة بسبب الفيضانات، لتسريع وتيرة البحث عن أشخاص أحياء خاصة مع مرور الوقت وتضاؤل فرص النجاة.

أرسلت العديد من الدول الفرق المختصة للبحث عن احياء جرفتهم العاصفة دانيال

وعرض التقرير، أن دول عدة قد ارسلت فرق مختصة، لتقديم الرعايا الطبية ومواد الإغاثة الاساسية  ومساعدة الفرق المحلية في البحث مع أرتفاع وتزايد عدد القتلي لأكثر من 11 ألف، وتجاوز عدد المفقودين 20 ألف.

كلابا مدربة درنة الليبية المناطق المنكوبة فرق إنقاذ إسبانية مواد الإغاثة الاساسية فرص النجاة

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