تهددها بمصير درنة الليبية.. عاصفة جديدة تتجه لهذا البلد

تتجه العاصفة لي، التي كانت إعصارًا في الأصل، نحو سواحل نيو إنجلاند في الأيام القادمة، مما يثير قلقًا بشأن تأثيراتها المحتملة على المناطق الساحلية. قد تتسبب العاصفة في هطول أمطار غزيرة ورياح قوية في هذه المناطق.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، تشير التوقعات الحالية إلى أن قوة الإعصار لي تضاعفت لتصبح عاصفة من الفئة الثانية في المحيط الأطلسي.

ولكنها لا تزال تُعتبر كبيرة وخطيرة، وفقًا لخبراء الأرصاد الجوية. يُتوقع أن يمر مركز العاصفة غرب برمودا قبل أن يتجه نحو سواحل نيو إنجلاند والأطلسي الكندي يومي الجمعة والسبت.

يتوقع أن تتأثر مناطق الشاطئ في نيو إنجلاند بتدهور الأحوال الجوية في صباح الخميس، مع هطول أمطار غزيرة ورياح قوية. وفي حال استمرار تحرك العاصفة، قد يصل مركزها إلى نوفا سكوتيا كعاصفة استوائية يوم الأحد.

تحذر السلطات المحلية وخبراء الأرصاد الجوية السكان في المناطق المعرضة للعاصفة من تأثيراتها المحتملة، مثل فيضانات السيول وتشكل الأمواج العالية على السواحل. يُنصح السكان باتباع توجيهات السلامة والبقاء على اطلاع على آخر المستجدات من قبل الجهات المعنية.

مع استمرار تحرك العاصفة لي، يظل الوضع قابلًا للتغيير، ومن المهم أن يظل الجمهور على اتصال بمصادر المعلومات الموثوقة ويتبع التحذيرات والإرشادات الصادرة عن السلطات المحلية.

متى سيصل إعصار لي إلى نيو إنجلاند؟

يمكن أن تبدأ رياح إعصار لي في ضرب أجزاء من نيو إنجلاند في وقت مبكر من يوم الجمعة، حيث من المتوقع أن يمر مركز العاصفة بالقرب من جنوب شرق المنطقة قبل أن يندفع بالقرب من ولاية ماين وكندا الأطلسية أو فوقها خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وقال المركز الوطني للأعاصير: "من المحتمل حدوث إعصار وأمطار غزيرة وفيضانات ساحلية في أجزاء من شرق ولاية ماين يوم السبت". المنطقة تحت مراقبة الإعصار.