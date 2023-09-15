كواليس تصوير مشاهد هايدي خالد بمسلسل سفاح الجيزة.. فيديو

نشرت الفنانة هايدى خالد مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرا، يتضمن مشاهد من شخصية “هالة” التي تجسدها فى مسلسل “سفاح الجيزة”.

وقام فريق العمل بتجهيز تمثالا شبيه بهايدى خالد لوضع فى الحقيبة ونقلها.

أحمد فهمى

وحرص أحمد فهمي على تقديم الشكر للجمهور والذى اعتبره السبب الرئيسي فى نجاح العمل، فقام بنشر صورة من العمل وعلق عليها قائلا: النهارده خلص مسلسل سفاح الجيزة المشروع الي كنت شغال كل لحظة فيه بشغف وحب وكان نفسي دا يوصل للجمهور وزي ما في كل لقاء طلعت شكرت كل الناس القائمين علي العمل من أكبر واحد لأصغر واحد جه الوقت الي حابب اشكر فيه حضرتكم السبب الرئيسي في النجاح بعد ربنا ورد الفعل الي عدي توقعاتي.

وتابع: شكراً بجد لكل حد شكر أو عمل بوست أو كومنت او حتي نقد إيجابي واتمني اكون عند نفس مستوي التوقعات في كل عمل جاي ان شاء الله

مسلسل سفاح الجيزة

وتدور فكرة المسلسل حول مجموعة من الجرائم يقوم بها شخص يطلق عليه لقب “سفاح الجيزة”، وكل حلقة يرتكب جريمة مختلفة، ويقوم رجال الشرطة بالبحث عن الجاني.

تمكن مسلسل “سفاح الجيزة” من تصدر نسب المشاهدة في مصر، وذلك بعد طرح حلقاته الأولى في الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة الماضي.

واحتلت الحلقات الأولى من مسلسل “سفاح الجيزة” المركز الأول من حيث نسب المشاهدة في مصر، وذلك عبر منصة شاهد vip.

قصة بوليسية مشوّقة مقتبسة في بعض جوانبها عن أحداث حقيقية، تدور حول مطاردة الأمن الجنائي لرجل من أخطر المجرمين وأكثرهم دهاءً وقسوةً وعنفاً، وذلك خلال مسيرته الإجرامية التي يتخللها مزيج من أعمال النصب والاحتيال والسرقة وانتحال الشخصيات والقتل المتسلسل بدم بارد.