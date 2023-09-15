عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كواليس تصوير مشاهد هايدي خالد بمسلسل سفاح الجيزة.. فيديو

سفاح الجيزة
سفاح الجيزة

نشرت الفنانة هايدى خالد مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرا، يتضمن مشاهد من شخصية “هالة” التي تجسدها فى مسلسل “سفاح الجيزة”. 

وقام فريق العمل بتجهيز تمثالا شبيه بهايدى خالد لوضع فى الحقيبة ونقلها. 

View this post on Instagram

A post shared by ThePlanetStudiosMENA (@theplanetstudios)

أحمد فهمى

وحرص أحمد فهمي على تقديم الشكر للجمهور والذى اعتبره السبب الرئيسي فى نجاح العمل، فقام بنشر صورة من العمل وعلق عليها قائلا: النهارده خلص مسلسل سفاح الجيزة المشروع الي كنت شغال كل لحظة فيه بشغف وحب وكان نفسي دا يوصل للجمهور وزي ما في كل لقاء طلعت شكرت كل الناس القائمين علي العمل من أكبر واحد لأصغر واحد جه الوقت الي حابب اشكر فيه حضرتكم السبب الرئيسي في النجاح بعد ربنا ورد الفعل الي عدي توقعاتي.

أخبار الفن| انفصال أكرم حسنى.. طرد دنيا بطمة.. مكالمه شيرين لـ عادل إمام.. اللحظات الأخيرة فى حياة كريمان

وفاة الحفيد الأصغر للموسيقار سيد درويش

الموت يفجع المخرج عماد البهات في والدته

شكلى حلو.. تعليق صادم من ابنة رانيا يوسف على ارتدائها فستان البطانة

وتابع:  شكراً بجد لكل حد شكر أو عمل بوست أو كومنت او حتي نقد إيجابي واتمني اكون عند نفس مستوي التوقعات في كل عمل جاي ان شاء الله

مسلسل سفاح الجيزة

وتدور فكرة المسلسل حول  مجموعة من الجرائم يقوم بها شخص يطلق عليه لقب “سفاح الجيزة”، وكل حلقة يرتكب جريمة مختلفة، ويقوم رجال الشرطة بالبحث عن الجاني.

تمكن مسلسل “سفاح الجيزة” من تصدر نسب المشاهدة في مصر، وذلك بعد طرح حلقاته الأولى في الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة الماضي.

واحتلت الحلقات الأولى من مسلسل “سفاح الجيزة” المركز الأول من حيث نسب المشاهدة في مصر، وذلك عبر منصة شاهد vip.

قصة بوليسية مشوّقة مقتبسة في بعض جوانبها عن أحداث حقيقية، تدور حول مطاردة الأمن الجنائي لرجل من أخطر المجرمين وأكثرهم دهاءً وقسوةً وعنفاً، وذلك خلال مسيرته الإجرامية التي يتخللها مزيج من أعمال النصب والاحتيال والسرقة وانتحال الشخصيات والقتل المتسلسل بدم بارد.

سفاح الجيزة مسلسل “سفاح الجيزة” مسلسل سفاح الجيزة هايدى خالد الفنانة هايدى خالد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السوبر الإفريقي| 4 قنوات مجانية تنقل لقاء الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري

استبعاد لاعب من قائمة الأهلي.. مفاجأة كولر في السوبر الإفريقي

لحظة بلحظة| شاهد.. مباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري بنهائي كأس السوبر الإفريقي

انتهت خلاص| لجنة التظلمات تصدر قرارها النهائي بشأن واقعة حسين الشحات ومحمد الشيبي.. وهذا تعليق بيراميدز

الأرصاد: عودة عاصفة التنين مع بداية الخريف.. وتوقعات بارتفاع معدل الأمطار

بي إن سبورتس تعلن قراراها النهائي بشأن إذاعة مباراة الأهلي واتحاد العاصمة

كل عيل من راجل.. قهوجي المنيرة مصدوم بسبب حقيقة نسب أبنائه الأربعة

بعد كارثة درنة الليبية.. دولة عربية جديدة مهددة بفيضان مدمر

موضوعات متعلقة

حفيدة كريمان تكشف عن آخر صورة لجدتها قبل وفاتها

بسبب الإعصار دانيال.. فنانة سورية تفقد ابن شقيقتها وأسرته في ليبيا| تفاصيل

وفاة الحفيد الأصغر للموسيقار سيد درويش

الموت يفجع المخرج عماد البهات في والدته

شكلى حلو.. تعليق صادم من ابنة رانيا يوسف على ارتدائها فستان البطانة

إيرادات الأفلام.. محمد فراج يزيح أكرم حسني وينتصر على الجميع

ابنته أول الحاضرين| أحمد مراد يستضيف محبيه وجمهور رواياته في بيته الليلة

إلهام شاهين تقع فى حب أحمد فهمى.. شاهد برومو مسلسل ألفريدو

ترشيحاتنا

لأول مرة.. محمد أبوداوود يكشف موقفا غريبا بين فريد شوقي والسيد راضي

زلزال جديد يضرب الهلالات في المغرب

تصرّف حاسم من أنغام بعد شائعات خلافها مع شيرين

محمد أبوداوود: أجر سعيد صالح بمدرسة المشاغبين كان أعلى من عادل إمام

رسميًا .. كوكا يوقّع لـ بنديك سبور التركي

فيجو الدخلاوي: أنا خريج دبلوم صنايع وبدايتي كانت مع حمو بيكا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

واضحة وملحوظة.. أعراض الحمل في الشهر الثاني

طريقة عمل فريك بالدجاج

لحظة بلحظة| شاهد.. مباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري بنهائي كأس السوبر الإفريقي

مع فصل الخريف .. مشروبات فعالة في تخفيف أعراض الجيوب الأنفية

فيديو

كواليس تصوير مشاهد هايدي خالد بمسلسل سفاح الجيزة.. فيديو

مهرجان الجونة «مش بيت أبويا».. بشرى ترد بقوة على زملائها بالوسط الفني

حذر إمام عاشور .. هل يفاجئ كولر اتحاد العاصمة بالدفع بـ مسمار النص ؟ «فيديوجراف»

النجم الساطع 2023| ختام أكبر تدريب عسكري في الشرق الأوسط بمشاركة 8000 مقاتل من 34 دولة .. تدريبات غير نمطية للدول المشاركة .. وتأكيد على العلاقات العسكرية بين القاهرة وواشنطن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: العاصمة الإدارية.. رؤية للمستقبل

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: هكذا يتحدثون عن مصر في عهد السيسي

رضا صقر

رضا صقر يكتب: ما لا يعرفه عمرو أديب عن أحزاب المعارضة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الصمت طريق النجاح مع المنتخب

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: حوار وطني للمصريين في الخارج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: فؤاد المهندس الأستاذ والعبقري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

اﻟﻤﺰﻳﺪ