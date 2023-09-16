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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

هيئة الكتاب تطلق الدورة الثامنة لمعرض نادى طلعت حرب.. الثلاثاء

صدى البلد

تنطلق فعاليات معرض الكتاب فى دورته الثامنة، الذى ينظمه نادى طلعت حرب برئاسة محمد الأتربى رئيس اتحاد بنوك مصر، بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب، فى الخامسة من مساء يوم الثلاثاء 19 سبتمبر الحالى، بمقر النادى بالعجوزة .

يشهد الافتتاح شريف خليل المدير التنفيذي للنادي، الإعلامى حسن هويدى وكيل وزارة الإعلام سابقًا، وعدد من أعضاء مجلس إدارة النادى، وكوكبة من المثقفين والكتاب ورجال الصحافة والإعلام.

يضم المعرض مجموعة كبيرة من الكتب الهامة فى مختلف المجالات، ويستقبل المعرض زواره من أعضاء النادى بداية من الخامسة مساء إلى الحادية عشرة مساء، وذلك حتى يوم 28 سبتمبر الحالي.

تشارك هيئة الكتاب بعدة عناوين من إصداراتها المختلفة فى كافة السلاسل التى تصدر عن الهيئة، ومن أبرز الإصدارات: كتاب "آثار الواحات البحرية فى العصرين البطلمى والروماني" للدكتور عبد الرحمن على عبد الرحمن، وكتاب "من تراث طاهر الطناحي" للكاتب أبو الحسن الجمال، و"مقالات قصر الدوبارة.. للشيخ على يوسف صاحب جريدة المؤيد" من إعداد وتحقيق سعد عبد الرحمن، و"الفلسفة فى مصر" من تأليف أحمد عبد الحليم عطية.

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ومن بين الكتب أيضا عناوين: قضايا الأدب الحديث، ديمقراطية الإعلام والاتصال، مبادئ الفن، تأملات إعجازية للنبي في مجال الأمن السياسي، الرومانتيكية والواقعية، رواية حديقة الياسمين، تراتيل متوسطية، بالإضافة إلى مذكرات الزعيم الوطني سعد زغلول، وسلسلة تاريخ المصريين، وموسوعة “مصر القديمة” في 18 جزءًا، الأعمال الكاملة للروائي صبري موسي: فساد الأمكنة، حادثة النصف متر، السيد من حقل السبانخ، مشروع قتل جارة، وأيضًا الأعمال الكاملة للروائي الراحل أبو المعاطي أبو النجا ومن بينها: العودة إلى المنفى، فتاة المدينة، بالإضافة إلي سلسلة "ما".

معرض الكتاب اتحاد بنوك مصر الهيئة المصرية العامة للكتاب الواحات البحرية هيئة الكتاب فعاليات معرض الكتاب

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