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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

شاشة ضد الكسر وسعر رخيص..أقوى موبايل من Honor للفئة المتوسطة

شاشة ضد الكسر وسعر
شاشة ضد الكسر وسعر رخيص..أقوى موبايل من Honor للفئة المتوسطة

أعلنت شركة هونر Honor، العلامة التجارية الرائدة في مجال التكنولوجيا، اليوم عن إطلاق هاتف Honor X9a في مصر. يأتي الهاتف بشاشة مميزة بمعدل تحديث 120 هرتز ومعالج قوي Snapdragon 695 5G وبطارية قوية بسعة 4,700 مللي أمبير في الساعة.

 

مواصفات هاتف Honor X9a

 

يتميز هاتف Honor X9a بشاشة AMOLED منحنية من الجوانب بقياس 6.67 بوصة بدقة FHD+ بمعدل تحديث 120 هرتز. يعمل الهاتف بمعالج شركة كوالكوم الأمريكية Snapdragon 695 5G ويتوفر بذاكرة وصول عشوائي (رام) بسعة 8 جيجابايت وسعة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت.

يضم الهاتف Honor X9a  كاميرا خلفية ثلاثية العدسات بدقة 64 ميجابكسل للكاميرا الرئيسية و 5 ميجابكسل للكاميرا العريضة و 2 ميجابكسل للكاميرا الماكرو. تأتي الكاميرا الأمامية بدقة 16 ميجابكسل.

تبلغ سعة بطارية الهاتف Honor X9a حوالي 5100 مللي أمبير في الساعة وتدعم الشحن السريع بقدرة 40 واط. يعمل الهاتف بنظام التشغيل Android 12 مع واجهة Magic UI 6.1.

 

سعر هاتف Honor X9a

 

يتوفر هاتف Honor X9a في مصر بسعر 16500 جنيه مصري.

Honor HONOR X9a Snapdragon هونر أفضل هواتف شركة هونر

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