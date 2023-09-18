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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أبو العينين يكشف تجربة مصر في الأمن الغذائي.. ويؤكد: هناك فكر جديد بالدولة المصرية لمواجهة التحديات.. ويطالب بقرار سياسي يدعم تأمين حقوق الدول النامية

أبو العينين
أبو العينين

استعرض الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، كلمة النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، في المنتدى الدولي للاتصال الحكومي بالشارقة، بحضور كبار الشخصيات بالدولة.

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تكريم النائب محمد أبو العينين في المنتدى الدولي للاتصال الحكومي بالشارقة.. فيديو

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يسبب المخاطر العديدة| أبو العينين: يتم الآن استخدام الغذاء كسلاح في الأزمات.. فيديو

وعرض الإعلامي جزء من كلمة النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، خلال مشاركته في المنتدى الدولي للاتصال الحكومي بالشارقة بحضور كبار الشخصيات الدولة.

 

وشرح النائب محمد أبو العينين تجربة مصر لتحقيق الأمن الغذائي في المنتدى الدولي للاتصال الحكومي بالشارقة بحضور كبار الشخصيات الدولة.

ونرصد في التقرير التالي أبرز التصريحات:

النائب محمد أبو العينين: منظومة الزراعة في مصر اعتمدت على الاكتفاء الذاتي والتصدير
قال النائب محمد أبو العينين،: "مشروع الأمن الغذائي هو مشروع القرن، وتجربة مصر لتحقيق الأمن الغذائي صورة حضارية"، لافتا: "المساحة المستغلة على ضفاف النيل هي 7% وتم العمل على مضاعفتها خلال العشر سنوات الماضية لتصل اليوم إلى 14%".

وأضاف: "لازال العمل جاريا على مضاعفة المساحات المخصصة للزراعة حتى العام 2023"، موضحا: "يتم العمل على هذا المخطط وفق قناعة تجسدت حول كون الأمن الغذائي مرتبط بالأمن القومي الذي يمس كل فرد".


أبو العينين يطالب بقرار سياسي يدعم تأمين حقوق الدول النامية من الغذاء والطاقة| فيديو
قال النائب محمد أبو العينين،: "الإرادة السياسية لقادة العالم تلعب دورا كبيرا في تحقيق النتائج الإيجابية"، مضيفا: "تعاني الكثير من دول العالم من نقص في الغذاء والدواء، وبالطبع تلعب الإرادة السياسية دورها".

وأضاف: "الهدر يصل إلى ثلث الغذاء المنتج، ونعيش واقع العجز اليوم، فكيف بالغد؟، خاصة مع استخدام الغذاء كسلاح في الأزمات"، موضحا أن: "هناك دول تعاني من الديون ولا تستطيع تحقيق التنمية".

 

أبو العينين: هناك فكر جديد بالدولة المصرية لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية| فيديو
أكد النائب محمد أبو العينين، أن الأمن الغذائي هو أمن قومي لمصر، موضحا أن مصر لها تجربة كبيرة، كما أن الخيال المصري كبير جدا، مشيرا إلى أن الحضارة المصرية 7 آلاف سنة، عاش المصريون خلالها على مساحة 7% على ضفاف النيل.

وأشار النائب محمد أبو العينين، إلى أن مصر تسطر الآن دولة جديدة وحديثة من منظور مختلف، باستخدام التكنولوجيا، والري الحديث، والإنتاج، واستخلاص حبوب وبذور جديدة تواجه التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة.


النائب محمد أبو العينين: مصر طالبت الدول التكاتف لمواجهة التغيرات المناخية.. فيديو
طالب النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، بقرار سياسي يدعم تأمين حقوق الدول النامية من الغذاء والطاقة، مؤكدا أهمية تأمين حقوق الدول النامية التي تعاني من النقص الكبير في الغذاء والدواء والطاقة وغيرها.

أكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أن الإرادة السياسية تلعب دورا كبيرا في تحقيق النتائج الإيجابية، لافتا إلى أن الدولة المصرية نفذت ذلك وطالبت الدول التكاتف لمواجهة التغيرات المناخية وتوفير صندوق للمخاطر والخسائر.


يسبب المخاطر العديدة| أبو العينين: يتم الآن استخدام الغذاء كسلاح في الأزمات.. فيديو
قال النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب،: "هناك معاناة كبيرة بالدول النامية ولابد أن يكون هناك دورا للإرادة السياسية، خاصة وأن الهدر يصل إلى ثلث الغذاء، كما يتم الآن استخدام الغذاء كسلاح في الأزمات وهو ما يسبب المخاطر العديدة بالدول".


وأوضح النائب محمد أبو العينين، أهمية دور الأمم المتحدة في الأزمات التي يشهدها العالم، كذلك دورها في المستقبل، مبينا أن هذه المنظمة لابد أن يكون لها دور فعال وأن تجمع الدول لمواجهة هذه الأزمات والتحديات التي تواجه الدول النامية، كما تلزم دول بالتنفيذ في موضوعات أخرى.
 

تكريم النائب محمد أبو العينين في المنتدى الدولي للاتصال الحكومي بالشارقة.. فيديو
قال الإعلامي أحمد موسى، إنه تم تكريم النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، في المنتدى الدولي للاتصال الحكومي بالشارقة بحضور كبار الشخصيات الدولة.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "الشيخ سلطان القاسمي حاكم الشارقة استقبل النائب محمد أبو العينين بحفاوة كبيرة".

 

 

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