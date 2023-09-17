أبو العينين: هناك فكر جديد بالدولة المصرية لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية| فيديو

استعرض الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، كلمة النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، في المنتدى الدولي للاتصال الحكومي بالشارقة، بحضور كبار الشخصيات بالدولة.

وأكد النائب محمد أبو العينين، أن الأمن الغذائي هو أمن قومي لمصر، موضحا أن مصر لها تجربة كبيرة، كما أن الخيال المصري كبير جدا، مشيرا إلى أن الحضارة المصرية 7 آلاف سنة، عاش المصريون خلالها على مساحة 7% على ضفاف النيل.

وأشار النائب محمد أبو العينين، إلى أن مصر تسطر الآن دولة جديدة وحديثة من منظور مختلف، باستخدام التكنولوجيا، والري الحديث، والإنتاج، واستخلاص حبوب وبذور جديدة تواجه التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة.

وأوضح النائب محمد أبو العينين، أنه يتم بناء الدولة المصرية بشكل مختلف، مشيرا إلى أنه يتم زراعة 3 ملايين فدان من القمح في توشكى وشرق العوينات، وذلك لأن هناك فكر جديد بالدولة المصرية لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية.

وشدد على أن العالم يحتاج إلى إرادة دولية؛ لحماية حقوق الدول النامية، وإلى استثمارات جديدة؛ لإحداث تغيرات جذرية، مؤكدا أن هناك دول تعاني من الديون، ولا تستطيع تحقيق التنمية.