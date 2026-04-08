قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ملتقى السيرة النبوية بالجامع الأزهر يناقش سيرة الصحابي سعيد بن زيد
برئاسة أبو العينين.. الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط: وقف إطلاق النار يضع حدًا لمسار تصعيدي خطير وفوضى شاملة
الجامعة العربية تدين الهجمات على لبنان.. وتحذر من تقويض اتفاق وقف إطلاق النار
حقيقة اختفاء "الربع والنصف جنيه" من الأسواق بعد إعلان طرح العملة الجديدة
مقر خاتم الأنبياء: لسنا تهديداا لدول المنطقة.. ونوصي الحكومات والشعوب بأن تثق بإيران
شاهين: الدبلوماسية المصرية حمت الأمن القومي العربي وأثرت إيجابيًا على السلام الإقليمي
رئيس وزراء باكستان: نثمن جهود مصر وتركيا وقطر في وقف إطلاق النار بإيران
دعم أوروبي موحد للبنان.. مساعدات جديدة وتشديد على حماية السيادة والمدنيين
أبو الغيط: الاعتداءات الإسرائيلية الهمجية على لبنان تهدف لتخريب اتفاق وقف إطلاق النار
دماء على الأسفلت بالمحافظات| إصابة 3 عمال باختناق في أسيوط.. انقلاب أتوبيس على طريق الغردقة – غارب.. وفتاة تحاول إنهاء حياتها بالدقهلية
الكويت تعلن التصدي لهجوم واسع.. اعتراض صواريخ ومسيرات واستهداف منشآت حيوية
الرئيس السيسي ورئيس جامبيا يتفقان على توسيع آفاق التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جنوب سيناء يحتفي بالمبدعين.. تكريم طلاب المراكز الأولى في التوثيق والشعر

تكريم المتميزين من طلاب جنوب سيناء
تكريم المتميزين من طلاب جنوب سيناء
ايمن محمد

كرّمت وفاء محمد رضا، مدير تعليم جنوب سيناء، الطلاب بمراكز متقدمة على مستوى الجمهورية في مسابقتي «متحف التعليم ومكتبة الوثائق» و«الإلقاء الشعري»، وذلك في إطار توجيهات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، بدعم وتشجيع المبدعين والمتميزين في مختلف الأنشطة التربوية.

وجاء التكريم بمقر ديوان عام المديرية، بحضور سامي الجندي، مدير الشؤون التنفيذية، ولبنى شوقي، موجه عام المكتبات، وعلياء شهبور، موجه عام التربية المسرحية، إلى جانب عدد من القيادات التعليمية ومديري المدارس والموجهين.

وسلّمت مدير المديرية شهادات التقدير للطلاب المكرمين، معربةً عن فخرها واعتزازها بما حققوه من إنجازات مشرّفة رفعت اسم محافظة جنوب سيناء عاليًا، مؤكدةً أن الأنشطة التربوية تمثل ركيزة أساسية في بناء شخصية الطالب وتنمية مهاراته، ولا تقل أهمية عن التحصيل الدراسي.

وضمّت قائمة الفائزين في مسابقة «متحف التعليم ومكتبة الوثائق» (توجيه المكتبات): جنى جمال منصور، الطالبة بمدرسة الأهرام الرسمية لغات، الحاصلة على المركز الثاني جمهوريًا للمرحلة الإعدادية، ورقية أسامة إبراهيم، الطالبة بمدرسة الأمل للتربية الخاصة، الحاصلة على المركز الأول جمهوريًا للمرحلة الإعدادية، ورضا محمد علي، الطالبة بمدرسة الأمل للتربية الخاصة، الحاصلة على المركز الأول جمهوريًا للمرحلة الثانوية، ودنيا محمد أبو هاشم، الطالبة بمدرسة الأمل للتربية الخاصة، الحاصلة على المركز الثاني جمهوريًا للمرحلة الثانوية.

كما شملت قائمة الفائزين في مسابقة «الإلقاء الشعري» (توجيه التربية المسرحية): مريم إبراهيم محمود، الطالبة بمدرسة الزهور الثانوية بنات، الحاصلة على المركز الأول جمهوريًا، وحنين عبد السميع رمضان، الطالبة بذات المدرسة، الحاصلة على المركز الخامس، وجنى ربيع رأفت الجعفري، الطالبة بمدرسة الشهيد عمرو شكري الإعدادية، الحاصلة على المركز الثاني، وندى إبراهيم رزق، الطالبة بمدرسة جمال عبد الناصر الإعدادية والثانوية، الحاصلة على المركز الثالث على مستوى الجمهورية.

وفي السياق ذاته، أعرب سامي الجندي عن خالص شكره وتقديره لمدير المديرية، مؤكدًا أن دعمها المستمر للأنشطة التربوية كان له أثر كبير في تحفيز الطلاب والمعلمين لتحقيق هذه النتائج المتميزة. كما وجّهت لبنى شوقي الشكر لمدير المديرية على رعايتها لمسابقة المكتبات وتذليل العقبات أمام الطلاب، خاصة في التعليم العام والتربية الخاصة، فيما أكدت علياء شهبور أن هذا التكريم يمثل دافعًا قويًا لاكتشاف المزيد من المواهب الشابة وتنميتها، لا سيما في مجال الإلقاء الشعري.

جنوب سيناء تكريم طلاب تعليم وفاء رضا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة الشاب وسيارته

جـ.ثة تتدلى من الكوبري.. لحظات مرعبة وجهود مكثفة لحل لغز وفاة شاب بالمظلات

السحب اليومي من ATM

رسميا في جميع البنوك.. الحد الأقصى للسحب اليومي من الفروع والـATM

محمود وفا

لجنة الحكام تحسم الجدل حول ركلة جزاء مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

البنزين

بعد الهدنة الإيرانية الأمريكية.. أسعار البنزين والسولار اليوم الأربعاء 8 أبريل

شحن عداد الكهرباء

لماذا يجب شحن كارت عداد الكهرباء من الشركة مرة كل 3 شهور

الذهب

بعد الهدنة الإيرانية الأمريكية.. أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء

الأهلي ولجنة الحكام

قرار نهائي.. ماذا قال رئيس لجنة الحكام عن ركلة جزاء الأهلي أمام سيراميكا؟

ترامب ومجتبى خامنئي

كواليس اللحظات الأخيرة قبل الحرب الشاملة.. أوامر مُفاجئة من المرشد الإيراني ردًا على تهديدات ترامب النارية

ترشيحاتنا

ثغرة أمنية خطيرة

ثغرة أمنية خطيرة تهدد مستخدمي هواتف آيفون فما القصة؟

هاتف C100 5G

ببطارية ضخمة.. ريلمي تغزو الأسواق بهاتف جديد إليك أهم مواصفاته

آيفون

آيفون قابل للطي.. حلم يتأخر

بالصور

أبطال حكاية نرجس ضيوف معكم منى الشاذلي

حكاية نرجس
حكاية نرجس
حكاية نرجس

وصفة غير متوقعة لعلاج الصداع النصفي وعسر الهضم ونقص الفيتامينات

ورق الغار
ورق الغار
ورق الغار

مصرع مسن ووالدته على يد الحفيد في ظروف غامضة داخل شقة بالإسكندرية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أطباق للفطار والعشاء غنية بالبروتينات لأصحاب الدايت

4 أطباق للفطار و العشاء غنية بالبروتينات لأصحاب الدايت أطعمة نباتية فائقة البروتين.. تتفوق على البيض وبميزة إضافية
4 أطباق للفطار و العشاء غنية بالبروتينات لأصحاب الدايت أطعمة نباتية فائقة البروتين.. تتفوق على البيض وبميزة إضافية
4 أطباق للفطار و العشاء غنية بالبروتينات لأصحاب الدايت أطعمة نباتية فائقة البروتين.. تتفوق على البيض وبميزة إضافية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أعمق الأسئلة لا أسرع الإجابات

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : نقطة الصفر وخارطة جديدة للمنطقة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب : حين تتكلم الجذور وتخفت الضوضاء : المغرب ومصر … تحالف يُكتب بالحضارة لا باللحظة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك تفانخت الأول

مقال

أحمد عبد القوى يكتب .. المكتبات المتنقلة .. يا وزيرة الثقافة

المزيد