جنوب سيناء يحتفي بالمبدعين.. تكريم طلاب المراكز الأولى في التوثيق والشعر

كرّمت وفاء محمد رضا، مدير تعليم جنوب سيناء، الطلاب بمراكز متقدمة على مستوى الجمهورية في مسابقتي «متحف التعليم ومكتبة الوثائق» و«الإلقاء الشعري»، وذلك في إطار توجيهات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، بدعم وتشجيع المبدعين والمتميزين في مختلف الأنشطة التربوية.

وجاء التكريم بمقر ديوان عام المديرية، بحضور سامي الجندي، مدير الشؤون التنفيذية، ولبنى شوقي، موجه عام المكتبات، وعلياء شهبور، موجه عام التربية المسرحية، إلى جانب عدد من القيادات التعليمية ومديري المدارس والموجهين.

وسلّمت مدير المديرية شهادات التقدير للطلاب المكرمين، معربةً عن فخرها واعتزازها بما حققوه من إنجازات مشرّفة رفعت اسم محافظة جنوب سيناء عاليًا، مؤكدةً أن الأنشطة التربوية تمثل ركيزة أساسية في بناء شخصية الطالب وتنمية مهاراته، ولا تقل أهمية عن التحصيل الدراسي.

وضمّت قائمة الفائزين في مسابقة «متحف التعليم ومكتبة الوثائق» (توجيه المكتبات): جنى جمال منصور، الطالبة بمدرسة الأهرام الرسمية لغات، الحاصلة على المركز الثاني جمهوريًا للمرحلة الإعدادية، ورقية أسامة إبراهيم، الطالبة بمدرسة الأمل للتربية الخاصة، الحاصلة على المركز الأول جمهوريًا للمرحلة الإعدادية، ورضا محمد علي، الطالبة بمدرسة الأمل للتربية الخاصة، الحاصلة على المركز الأول جمهوريًا للمرحلة الثانوية، ودنيا محمد أبو هاشم، الطالبة بمدرسة الأمل للتربية الخاصة، الحاصلة على المركز الثاني جمهوريًا للمرحلة الثانوية.

كما شملت قائمة الفائزين في مسابقة «الإلقاء الشعري» (توجيه التربية المسرحية): مريم إبراهيم محمود، الطالبة بمدرسة الزهور الثانوية بنات، الحاصلة على المركز الأول جمهوريًا، وحنين عبد السميع رمضان، الطالبة بذات المدرسة، الحاصلة على المركز الخامس، وجنى ربيع رأفت الجعفري، الطالبة بمدرسة الشهيد عمرو شكري الإعدادية، الحاصلة على المركز الثاني، وندى إبراهيم رزق، الطالبة بمدرسة جمال عبد الناصر الإعدادية والثانوية، الحاصلة على المركز الثالث على مستوى الجمهورية.

وفي السياق ذاته، أعرب سامي الجندي عن خالص شكره وتقديره لمدير المديرية، مؤكدًا أن دعمها المستمر للأنشطة التربوية كان له أثر كبير في تحفيز الطلاب والمعلمين لتحقيق هذه النتائج المتميزة. كما وجّهت لبنى شوقي الشكر لمدير المديرية على رعايتها لمسابقة المكتبات وتذليل العقبات أمام الطلاب، خاصة في التعليم العام والتربية الخاصة، فيما أكدت علياء شهبور أن هذا التكريم يمثل دافعًا قويًا لاكتشاف المزيد من المواهب الشابة وتنميتها، لا سيما في مجال الإلقاء الشعري.