استعرض الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"، تفاصيل مشاركة النائب محمد أبو العينين في المنتدى الدولي للاتصال الحكومي بالشارقة بحضور كبار الشخصيات الدولة.

وعرض الإعلامي جزء من كلمة النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، خلال مشاركته في المنتدى الدولي للاتصال الحكومي بالشارقة بحضور كبار الشخصيات الدولة.

وشرح النائب محمد أبو العينين تجربة مصر لتحقيق الأمن الغذائي في المنتدى الدولي للاتصال الحكومي بالشارقة بحضور كبار الشخصيات الدولة.

وقال النائب محمد أبو العينين،: "مشروع الأمن الغذائي هو مشروع القرن، وتجربة مصر لتحقيق الأمن الغذائي صورة حضارية"، لافتا: "المساحة المستغلة على ضفاف النيل هي 7% وتم العمل على مضاعفتها خلال العشر سنوات الماضية لتصل اليوم إلى 14%".

وأضاف: "لازال العمل جاريا على مضاعفة المساحات المخصصة للزراعة حتى العام 2023"، موضحا: "يتم العمل على هذا المخطط وفق قناعة تجسدت حول كون الأمن الغذائي مرتبط بالأمن القومي الذي يمس كل فرد".

وأشار النائب محمد أبو العينين،: "منظومة الزراعة في مصر اعتمدت على الاكتفاء الذاتي والتصدير".