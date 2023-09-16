أبو العينين يشيد بقرارات السيسي : الرئيس جابر الخواطر أدخل الفرحة والسعادة على قلوب ملايين المصريين

أشاد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب بحزمةِ القرارات المفاجئة والعاجلة التي أصدرها الرئيس السيسي؛ والتي استهدفت تخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين، وأدخلت الفرحة والسعادة على قلوب ملايين المصريين، لتؤكد انحياز الرئيس للمواطن وشعوره بمعاناة البسطاء والأكثر احتياجًا لمواجهة مشاكل الغلاء والأزمة الاقتصادية.

وقال أبو العينين: "تشرفت وسعدت اليوم بحضور زيارة الرئيس السيسي إلي قرية سدس الأمراء ببني سويف، وكم الفرحة والحفاوة التي شاهدتها من الأهالي احتفاءً بزيارة الرئيس السيسي «جابر الخواطر»، فالاستقبال الحاشد بالآلاف في شوارع بني سويف للرئيس حمل جميع مشاعر المصريين تجاه قائد وطني مخلص، استطاع بناء الوطن والحفاظ على أمنه وسلامته واستقراره في ظل تحديات وأزمات دفع ثمنها دول وشعوب من حولنا.

وأضاف أن كلمات الرئيس السيسي من بني سويف جاءت من القلب ولامست قلوب المصريين وعكست مدى شعور الرئيس بما يعانيه البسطاء من أهلنا، وحملت رسائل طمأنة وبشرى خير نحو مستقبل مصر وانتهاء الأزمات والتحديات قريبًا.

واختتم وكيل مجلس النواب: تحية من القلب للرئيس السيسي قائد الجمهورية الجديدة الذي يثبت كل يوم أنه مع الناس وإلي جانبهم في كل قراراته ويشعر بما يتحمله المصريون من أجل بناء مستقبل أفضل لوطننا.

وكان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الحكومة والمؤسسات المعنيــة بالدولـــة بمـا يلــــى:

أولا- زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام .

ثانيا- زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح "4" آلاف جنيه، بدلا من "3500" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق.

ثالثا- رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة "25%"، من "36" ألف جنيه، إلى "45" ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام .

رابعا- زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، بنسبة "15%" لأصحاب المعاشات، وبإجمالى "5" ملايين أسرة .

خامسا- مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، بإجمالى "11" مليون مواطن .

سادسا- سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة .

سابعا- قيام البنك الزراعى المصرى، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022 .

ثامنا- إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.

