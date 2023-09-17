عضو التحالف الوطني عن مؤسسة أبو العينين الخيرية: قرارات الرئيس تعكس انحيازه للمواطن

قال حسين برهام، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي عن مؤسسة أبو العينين الخيرية، إن أهالي محافظة بني سويف كانوا سعداء للغاية بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس، السبت، مشيدا بقرارات الرئيس حول الإعفاءات وزيادة المعاشات والأجور، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها العالم كله، وأكد أن التحالف يعمل مع كل المؤسسات كنسيج واحد لدعم الفئات الأكثر احتياجا.

وأضاف «حسين»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك قاعدة بيانات للتحالف الوطني حول الأسر الأولى بالرعاية في جميع المحافظات والقرى على مستوى الجمهورية، متابعا: "مؤسسات التحالف الوطني تتعاون مع بعضها وينقسمون إلى أجزاء من أجل الوصول لكل أهالينا في كل المحافظات لتقديم كراتين المواد الغذائية وأدوية، فضلا عن لعب الأطفال إلى جانب تمكين المرأة المعيلة والتمكين الاقتصادي وغيرها من الاحتياجات".

مؤسسات التحالف

وأوضح أن كل مؤسسات التحالف تعمل كنسيج واحد من أجل تحقيق أكبر استفادة من الأسر الأولى بالرعاية في كل قرى ومحافظات الجمهورية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، مشددًا على أن الرئيس عبدالفتاح السيسي تحدث مع المواطنين من قلبه بالأمس، حيث أكد أنه يحس بالظروف التي يمرون بها.

وواصل: "القرارات التي أعلنها الرئيس السيسي تعكس انحيازه للمواطن في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المواطن في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة، وتعد خطوة جيدة في طريق تحقيق العدالة الاجتماعية ما بين الأفراد على مستوى الجمهورية".