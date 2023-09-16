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رئيس التحرير
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توك شو

منهم شباب مؤسسة أبو العينين.. الرئيس السيسي يشكر متطوعي حياة كريمة| فيديو

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الشكر لمتطوعي مبادرة "حياة كريمة"، ومنهم شباب مؤسسة أبو العينين الخيرية.

وتشهد محافظة بني سويف ثورة تنموية بفضل إنجازات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، الأمر الذي أدى إلى تنفيذ العديد من المشروعات التنموية، التي يفتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، السبت.

ومن بين هذه المشروعات المجمع الخدمي بقرية سدس الأمراء بمركز ببا في محافظة بني سويف، والذي أقيم على مساحة 560 مترا، ويتضمن العديد من أعمال تجهيز والفرش، كما أنه يتكون من ثلاثة طوابق "أرضي - ثانٍ - علوي".

يشمل المشروع الخدمي مركزًا تكنولوجيًا ومكتبًا للبريد ووحدة للتضامن، وكذلك وحدة محلية ومكتب تموين، وأيضًا شهر عقاري.

ويهدف ذلك المشروع الخدمي إلى تقديم الخدمات والمعاملات الحكومية بطرق حديثة وكذلك مميكنة داخل المبنى، لتوفير الوقت والمجهود للمواطنين بدائرة المجلس القروي وتوابعه.

 

محافظة بني سويف مؤسسة أبو العينين الخيرية مبادرة حياة كريمة قرية سدس الأمراء سدس الأمراء توك شو

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