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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أبو العينين يطالب بقرار سياسي يدعم تأمين حقوق الدول النامية من الغذاء والطاقة| فيديو

النائب محمد أبو
النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب

استعرض الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، كلمة النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، في جلسة "موارد العالم في عصر التغيرات"، خلال المنتدى الدولي للاتصال الحكومي بالشارقة.

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وقال النائب محمد أبو العينين،: "الإرادة السياسية لقادة العالم تلعب دورا كبيرا في تحقيق النتائج الإيجابية"، مضيفا: "تعاني الكثير من دول العالم من نقص في الغذاء والدواء، وبالطبع تلعب الإرادة السياسية دورها".

وأضاف: "الهدر يصل إلى ثلث الغذاء المنتج، ونعيش واقع العجز اليوم، فكيف بالغد؟، خاصة مع استخدام الغذاء كسلاح في الأزمات"، موضحا أن: "هناك دول تعاني من الديون ولا تستطيع تحقيق التنمية".

وأشار النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، إلى أننا "نحتاج إرادة دولية؛ لحماية حقوق الدول النامية، وإلى استثمارات جديدة؛ لإحداث تغييرات جذرية".

وطالب النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، بقرار سياسي يدعم تأمين حقوق الدول النامية من الغذاء والطاقة، مشددا على أنه لا بد من تأمين حقوق الدول النامية التي تعاني من نقص الغذاء والطاقة وغيرها من الموارد. 

أبو العينين التحالف الوطني أبو العينين وكيل مجلس النواب الإعلامي أحمد موسى الغذاء والدواء الغذاء والطاقة الدول النامية النائب محمد ابو العينين وكيل مجلس النواب المنتدى الدولي للاتصال الحكومي النائب محمد أبو العينين

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