النائب محمد أبو العينين: مصر طالبت الدول التكاتف لمواجهة التغيرات المناخية.. فيديو

استعرض الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، كلمة النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، في جلسة "موارد العالم في عصر التغيرات"، خلال المنتدى الدولي للاتصال الحكومي بالشارقة.



طالب النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، بقرار سياسي يدعم تأمين حقوق الدول النامية من الغذاء والطاقة، مؤكدا أهمية تأمين حقوق الدول النامية التي تعاني من النقص الكبير في الغذاء والدواء والطاقة وغيرها.

أكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أن الإرادة السياسية تلعب دورا كبيرا في تحقيق النتائج الإيجابية، لافتا إلى أن الدولة المصرية نفذت ذلك وطالبت الدول التكاتف لمواجهة التغيرات المناخية وتوفير صندوق للمخاطر والخسائر.