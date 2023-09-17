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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

يسبب المخاطر العديدة| أبو العينين: يتم الآن استخدام الغذاء كسلاح في الأزمات.. فيديو

أبو العينين
أبو العينين

 استعرض الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، كلمة النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، في جلسة "موارد العالم في عصر التغيرات"، خلال المنتدى الدولي للاتصال الحكومي بالشارقة.

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وقال النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب،: "هناك معاناة كبيرة بالدول النامية ولابد أن يكون هناك دورا للإرادة السياسية، خاصة وأن الهدر يصل إلى ثلث الغذاء، كما يتم الآن استخدام الغذاء كسلاح في الأزمات وهو ما يسبب المخاطر العديدة بالدول".


وأوضح النائب محمد أبو العينين، أهمية دور الأمم المتحدة في الأزمات التي يشهدها العالم، كذلك دورها في المستقبل، مبينا أن هذه المنظمة لابد أن يكون لها دور فعال وأن تجمع الدول لمواجهة هذه الأزمات والتحديات التي تواجه الدول النامية، كما تلزم دول بالتنفيذ في موضوعات أخرى.
 

أبو العينين الإعلامي أحمد موسى أبو العينين وكيل مجلس النواب النائب محمد أبو العينين النائب محمد ابو العينين وكيل مجلس النواب المنتدى الدولي للاتصال الحكومي الأمم المتحدة

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