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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات| الوقت المناسب لـ تغيير البوجيهات.. الفرق بين شانجان ايدا وتويوتا بيلتا السيدان

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

يبحث المصريون داخل سوق السيارات المصري للمستعمل عن سيارات تساعدهم على التنقل والذهاب إلى أعمالهم بسهولة، ومن ضمن هؤلاء المصريين فئة البنات اللذين يفضلون شراء السيارات التي تعمل بناقل حركة أوتوماتيك ، ويتوافر بها الكثير من التكنولوجيات المتطورة ومن ضمن تلك السيارات بيجو 308 موديل 2015 ، وتنتمي بيجو 308 إلى فئة السيارات الهاتشباك .

يضم السوق المصري للسيارات باقة متنوعة من إصدارات السيارات فئة الـ SUV ، وذلك لتلبيه رغبة المواطنين المصريين في الحصول علي سيارات عائلية كبيرة تحتوي علي 7 مقاعد ن وذلك لاستيعاب جميع أفراد العائلية من أجل التنزه والذهاب لقضاء احتياجاتهم ، بالإضافة الي أن السيارات الـ SUV  الرياضية متعددة الاستخدامات تحتوي هلي الكثير من التكنولوجيات المتطورة التي تعمل علي راحة قائدها .

ارتفعت أسعار السيارات في مصر خلال الفترة الماضية ، وذلك لان سوق السيارات العالمي مازال في حالة من عدم الاستقرار بسبب تغير أسعار صرف الدولار باستمرار، وذلك أدي الي تقارب أسعار طرازات السيارات من بعضها البعض ، مما يجعل الاختيار بين إصدارات السيارات امر في غاية الصعوبة .

جميع سيارات أنواع السيارات تتوافر داخل السوق المصري للسيارات ، وذلك بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة بشكل غير مسبوق ، ومازالت الزيادات تتوالي علي الأسعار الأساسية للسيارات ، مما يجعل هناك حالة من الرقود في بيع السيارات الجديدة ، بالإضافة الي أن الوكلاء والموزعين يوجد لديهم عدد محود من الطرازات المتوافرة للبيع .

الكثير من ملاك السيارات لا يعرفون كيفية التعامل الصحيح مع البوجيهات للحفاظ عليها من التلف ، وذلك لأن البوجيهات من الأجزاء الهامة التي يجب الاهتمام بها بالسيارة لأنها تؤثر علي عزم وقوة السيارة .

تجري الآن سباقات  فورمولا-1 في سنغافورا ، وخلال تلك السباقات تعرض سائق فريق أستون مارتن المشارك بـ سباقات فورمولا-1 لحادث قوي ، وذلك الحادث جاء خلال التجربة الرسمية للسباق .

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