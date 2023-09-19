بيجو 308 هاتشباك أوتوماتيك للبنات بسعر خيالي | صور

يبحث المصريون داخل سوق السيارات المصري للمستعمل عن سيارات تساعدهم على التنقل والذهاب إلى أعمالهم بسهولة، ومن ضمن هؤلاء المصريين فئة البنات اللذين يفضلون شراء السيارات التي تعمل بناقل حركة أوتوماتيك ، ويتوافر بها الكثير من التكنولوجيات المتطورة ومن ضمن تلك السيارات بيجو 308 موديل 2015 ، وتنتمي بيجو 308 إلى فئة السيارات الهاتشباك .

مقصورة بيجو 308 موديل 2015 الهاتشباك داخل السوق المصري للمستعمل

- يعرض موقع صدى البلد الإخباري سعر بيجو 308 موديل 2015 ، وتنتمي الي فئة السيارات الهاتشباك الرياضية :

بيجو 308 موديل 2015 الهاتشباك داخل السوق المصري للمستعمل

- سعة محرك بيجو 308

بيجو 308 موديل 2015 الهاتشباك

تعرض سيارة بيجو 308 موديل 2015 الهاتشباك للبيع باللون النبيتي ، وتنقل قوتها الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك، وتحتوي علي محرك سعة 1600 سي سي ، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 120 ألف/كم، ويوجد بسيارة بيجو 308 دهانات خارجية، ولا يوجد بها دهانات داخلية .

- مواصفات بيجو 308 الهاتشباك

بيجو 308 موديل 2015 الهاتشباك داخل السوق المصري للمستعمل

زودت سيارة بيجو 308 موديل 2015 بالعديد من المميزات والتكنولوجيات الحديثة، بالإضافة الي أنها تظهر بشكل أنيق بفضل تزويدها بـ 4 جنوط للكاوتش ، ومرايات جانبية كهربائية باللون السيارة ، ومقابض أبواب خارجية بلون السيارة ، وصداد أمامي وخلفي بلون السيارة ، وشبكة أمامية عريضة ، وتم تثبيت شعار بيجو علي مقدمة السيارة ، وبها إضاءة أمامية ، وإضاءة خلفية ومصابيح ضباب أمامية .

- سعر بيجو 308 موديل 2015

بيجو 308 موديل 2015 الهاتشباك داخل السوق المصري للمستعمل

تتوافر سيارة بيجو 308 موديل 2015 الهاتشباك داخل السوق المصري للمستعمل بسعر 500 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب أداء محرك السيارة ، وحالة محركها الميكانيكية .