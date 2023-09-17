عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسعار بيجو 408 بعد الأوفر برايس 2023 في مصر

بيجو 408 موديل 2023
بيجو 408 موديل 2023 بـ سوق السيارات المصري 

حدث ارتباك داخل سوق السيارات العالمي خلال الفترة الماضية  نتيجة العديد من الأزمات التي شهدها وأثرت علي إنتاج السيارات ، ومن ضمن تلك الأزمات عدم توافر بعض أجزاء السيارات التي تدخل في الصناعة، بالإضافة الي عدم استقرار سعر الدولار ، وهذا أدي الي إضافة أسعار جديدة إضافية علي سعر السيارة الأصلي " الأوفر برايس " ، وذلك جاء نتيجة عدم توافر الإصدارات لدي الوكلاء والموزعين .

 بيجو 408 موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري 

سعر بيجو 508 الجديدة في مصر

أقل سعر لـ بيجو 3008 موديل 2023


- سعر سيارة بيجو 408  موديل 2023 التي تنتمي الي فئة السيارات الكروس أوفر داخل سوق السيارات المصري بالأوفر برايس :

 بيجو 408 موديل 2023 


- أبعاد بيجو 408 الكروس أوفر

 بيجو 408 موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري 

تأتي سيارة بيجو 408 موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري بطول 4687 مم، وعرض 1859 مم، وارتفاع 1478 مم، وطول قاعدة عجلات يصل الي 2787 مم .

- سعة محرك  بيجو 408

 بيجو 408 موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري 

تنقل قوة سيارة بيجو 408 موديل 2023 من المحرك الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 8 سرعات ، وتمتلك محرك سعة 1600 سي سي تيربو، وتنتج عزم دوران يصل الي 300 نيوتن/متر، ويصل سعة خزان الوقود الي 50 لتر ، وقوتها 215 حصان .

- أسعار بيجو 408 بالأوفر برايس

مقصورة  بيجو 408 موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري 

كانت تباع سيارة بيجو 408 موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري بسعر مليون 560 ألف جنيه للفئة الأولي ،  وارتفع السعر ليصل الي مليون و780 ألف جنيه للفئة الثانية ، وبعد إضافة الأوفر برايس علي سعرها الرسمي يصل سعر السيارة الي 2 مليون و 380 ألف جنيه، بفارق سعر يصل إلى 600 ألف جنيه .

السيارات الكروس أوفر سوق السيارات المصرى بيجو 408 بيجو 408 موديل 2023 بيجو 408 الكروس أوفر محرك بيجو 408 أسعار بيجو 408 سوق السيارات العالمي أجزاء السيارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد صرف الزيادة الجديدة للمعاشات.. التأمينات تعلن التفاصيل

12 درجة مرة واحدة.. الأرصاد تطلق تحذيرا عاجلا بالتزامن مع أنباء عاصفة التنين

بعد قرارات الرئيس السيسي| موعد تطبيق زيادة الأجور والمعاشات والحوافز رسميا

قائد ليفربول: ما يحدث مع محمد صلاح أمر غير عادل

الدولار رسميا الآن|مفاجأة في سعر الأخضر بعد ساعات من تنفيذ قرار الحكومة

الجرام بـ 1,860| هزة قوية تضرب أسعار الذهب

400 جنيه|الذهب في انتظار قرار الحكومة ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن

راجعة لأيام زمان| أسعار اللحوم مفاجأة في الأسواق والهبوط يتخطى 100 جنيه

موضوعات متعلقة

فرصة.. أرخص هيونداي فيرنا أوتوماتيك بسعر لقطة| صور

لمحدودي الدخل.. 5 سيارات مستعملة بـ 170 ألف جنيه | صور

نص مليون جنيه.. أرخص 5 سيارات أوتوماتيك موديلات 2024 في مصر|صور

أول ظهور لـ تسلا Model 3 الجديدة| فيديو

مواصفات سانج يونج Musso البيك أب| صور

بنفس السعر .. مقارنة بين سيتروين C3 وأوبل كورسا الهاتشباك

اعرف سبب إضاءة لمبة محرك السيارة بـ لوحة العدادات

من يهيمن على صناعة السيارات الكهربائية بي واي دي أم تسلا؟

ترشيحاتنا

«بسبب إيلون ماسك».. مؤسس جوجل سيرجي برين يطلق زوجته بشكل مفاجئ «فيديوجراف»

سر رفض تكريم عبلة كامل بالمهرجانات.. محمد رياض وأمير رمسيس يجيبان

فلوسي فين؟.. مش هلعب معاكم| هل تخلى زيزو عن الزمالك؟.. مصدر يكشف التفاصيل

في اليوم العالمي لسلامة المرضى.. 3 طرق طبيعية وفعالة لتقوية المناعة

أسرع 20 لاعبًا بالعالم| نجم المنتخب ينافس مبابي في قائمة أبطال العالم.. وصدمة لـ محمد صلاح

تسونامي الأزمات يضرب الأهلي.. مشكلة دوري السوبر ومشاركات الدوليين والشحات يغيب مباراتين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تسبّب أمراضًا.. جمعية أمريكية تحذر من أحد أنواع حلاوة المولد

بعد قرارات الرئيس السيسي| موعد تطبيق زيادة الأجور والمعاشات والحوافز رسميا

محمد فراج وبسنت شوقي «كابل جديد».. بدأت شرارة الحب في تحت السيطرة

ماجي بو غصن بنفس فستان سلمي أبو ضيف تثير الجدل بالسوشيال ميديا|شاهد

فيديو

والداى انفصلا وعمرى يومين وتأخرت فى الكلام 8 سنوات.. مأساة حورية فرغلى

متتكلمش عشان متتهزأش.. كواليس خناقة مصطفى قمر بسبب فيلم أولاد حريم كريم

لحظة عقد قران محمود حجازى على فتاة أمريكية.. فيديو

زيادة المرتبات والمعاشات.. 8 قرارات من الرئيس السيسي لتحسين معيشة المواطنين «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عماد العزباوي

د. عماد العزباوي يكتب: وجهة نظر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. ياحبيبتي يا مصر

نهال علام

نهال علام تكتب: ما بكِ أيتها الأرض !

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: العاصمة الإدارية.. رؤية للمستقبل

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: هكذا يتحدثون عن مصر في عهد السيسي

رضا صقر

رضا صقر يكتب: ما لا يعرفه عمرو أديب عن أحزاب المعارضة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الصمت طريق النجاح مع المنتخب

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: حوار وطني للمصريين في الخارج

اﻟﻤﺰﻳﺪ