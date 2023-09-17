أسعار بيجو 408 بعد الأوفر برايس 2023 في مصر

حدث ارتباك داخل سوق السيارات العالمي خلال الفترة الماضية نتيجة العديد من الأزمات التي شهدها وأثرت علي إنتاج السيارات ، ومن ضمن تلك الأزمات عدم توافر بعض أجزاء السيارات التي تدخل في الصناعة، بالإضافة الي عدم استقرار سعر الدولار ، وهذا أدي الي إضافة أسعار جديدة إضافية علي سعر السيارة الأصلي " الأوفر برايس " ، وذلك جاء نتيجة عدم توافر الإصدارات لدي الوكلاء والموزعين .

بيجو 408 موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري



- سعر سيارة بيجو 408 موديل 2023 التي تنتمي الي فئة السيارات الكروس أوفر داخل سوق السيارات المصري بالأوفر برايس :

بيجو 408 موديل 2023



- أبعاد بيجو 408 الكروس أوفر

بيجو 408 موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري

تأتي سيارة بيجو 408 موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري بطول 4687 مم، وعرض 1859 مم، وارتفاع 1478 مم، وطول قاعدة عجلات يصل الي 2787 مم .

- سعة محرك بيجو 408

بيجو 408 موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري

تنقل قوة سيارة بيجو 408 موديل 2023 من المحرك الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 8 سرعات ، وتمتلك محرك سعة 1600 سي سي تيربو، وتنتج عزم دوران يصل الي 300 نيوتن/متر، ويصل سعة خزان الوقود الي 50 لتر ، وقوتها 215 حصان .

- أسعار بيجو 408 بالأوفر برايس

مقصورة بيجو 408 موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري

كانت تباع سيارة بيجو 408 موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري بسعر مليون 560 ألف جنيه للفئة الأولي ، وارتفع السعر ليصل الي مليون و780 ألف جنيه للفئة الثانية ، وبعد إضافة الأوفر برايس علي سعرها الرسمي يصل سعر السيارة الي 2 مليون و 380 ألف جنيه، بفارق سعر يصل إلى 600 ألف جنيه .