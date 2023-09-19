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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

الوقت المناسب لـ تغيير بوجيهات السيارة | تفاصيل

الوقت المناسب لـ
الوقت المناسب لـ تغير بوجيهات السيارة

الكثير من ملاك السيارات لا يعرفون كيفية التعامل الصحيح مع البوجيهات للحفاظ عليها من التلف ، وذلك لأن البوجيهات من الأجزاء الهامة التي يجب الاهتمام بها بالسيارة لأنها تؤثر علي عزم وقوة السيارة .

الوقت المناسب لـ تغير بوجيهات السيارة 

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الوقت المناسب لـ تغير بوجيهات السيارة 

- وظيفة البوجيهات :

البوجيهات تؤثر على سرعة السيارة وعلي قوتها وهي مصدر الشرارة النارية في السيارة، وتعمل بعد خلط الهواء بالبنزين ومن ثم الي محرك السيارة بداخل غرفة الاحتراق ، حيث يحتاج المحرك لهذه الشرارة لحرق البنزين وإعطاء السيارة قوة دفع للتحرك .

الوقت المناسب لـ تغير بوجيهات السيارة 

تحتوي السيارات علي عدد بويجهات حسب عدد الأسطوانات " السلندرات" المتواجدة في المحرك ، وتتكون البويجهات من قطب موجب وقطب سالب ن وتتسبب البويجهات المعطلة في في عدة مشاكل منها صعوبة التشغيل ، وانخفاض عدد الكيلومترات من الوقود، والتباطؤ وعدم السلاسة، وصعوبة التسارع .

الوقت المناسب لـ تغير بوجيهات السيارة 

وينتج أيضا من البوجيهات المتوقفة أضرار كبيرة منها عدم القدرة علي تشغيل محرك السيارة ، وذلك يؤدي الي عدم حركتها ، وبالتالي يجب تغير البوجيهات من مدة تتراوح ما بين 30 ألف /كم وتصل الي 60 ألف /كم، والان يوجد بالسيارات الحديثة أنظمة تعطي السائق أشاره بضرورة تغير البوجيهات اذا كان بها عطل .

 

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