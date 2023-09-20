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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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"ضربة" و"صدمة" إلى الزمالك في بداية الموسم| حكاية "استبعاد" و"تمرد" داخل الفريق.. ماذا يحدث بالقعلة البيضاء؟!

اتحاد الكرة والزمالك
اتحاد الكرة والزمالك

بعد أن قرر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام، استبعاد نادي الزمالك من مشاركته في بطولة كأس السوبر المصري القادمة، أثار هذا القرار جدلًا واسعًا في عالم كرة القدم. وفي هذا التقرير، سنقوم بشرح الأسباب والتداعيات لهذا القرار الهام.

 

استبعاد الزمالك: قرار صادم ولائحة صارمة

وفي خطوة مفاجئة، قرر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة السيد جمال علام استبعاد نادي الزمالك من المشاركة في بطولة كأس السوبر المصري الجديدة. وهذا القرار أتى كنتيجة للالتزام بلوائح الاتحاد المصري وفقًا لما تم تنصيصه فيها.

 

سبب الاستبعاد

 يعود سبب هذا الاستبعاد إلى اعتذار نادي الزمالك عن المشاركة في النسخة السابقة من البطولة أمام النادي الأهلي. وفيما بدأ الفارس الأبيض النسخة الماضية بملاحقة الفوز بالبطولة، اعتذر عن المشاركة بسبب اعتراضه على تواجد لاعب النادي الأهلي محمود عبدالمنعم كهربا الذي كان معاقبًا بالإيقاف.

 

لوائح صارمة

وتنص لوائح الاتحاد المصري على أنه في حال اعتذر أي فريق عن المشاركة في بطولة السوبر، يتم استبعاده لمدة موسم وتغريمه مبلغًا قدره 500 ألف جنيه مصري. أما في حالة الانسحاب فسيتم استبعاد الفريق لمدة موسمين وتغريمه مبلغ مليون جنيه مصري.

 

التحديث الرياضي: بطولة جديدة في الإمارات

بينما تجري هذه الأحداث، يأتي التحديث الرياضي الجديد من دولة الإمارات. حيث أعلن مجلس أبو ظبى الرياضي والشركة المتحدة للرياضة عن انطلاق بطولة جديدة تحت اسم "كأس السوبر المصري للأبطال"، وذلك في أبو ظبى بالإمارات لمدة 4 مواسم متتالية.

 

المشاركون في البطولة

في هذه البطولة المثيرة، ستشارك 4 فرق رياضية هامة وهي:

 

بطل الدوري الممتاز: الفريق الذي يثبت نفسه كبطل الدوري الممتاز المصري.

بطل كأس مصر: الفائز ببطولة كأس مصر الأخيرة.

بطل كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم: الفائز بكأس رابطة الأندية المصرية المحترفة.

وصيف الدوري العام المصري الممتاز: الفريق الذي احتل المركز الثاني في الدوري المصري الممتاز في الموسم السابق.

تأثير القرار على الزمالك

زلا شك أن هذا القرار سيكون له تأثير كبير على نادي الزمالك وجماهيره. زسيتعين على النادي تكبد غرامة مالية قدرها 500 ألف جنيه مصري، وسيتم استبعاده من المشاركة في بطولة السوبر لمدة موسم كامل.

 

تحديات أمام الزمالك

زتلقى فريق الكرة الأول بنادي الزمالك ضربة موجعة قبل المواجهة المرتقبة مع نادي بيراميدز. حيث سيفتقد الفريق إلى لاعبه البارز أحمد السيد زيزو في هذه المباراة بسبب الإيقاف. وذلك بعد أن حصل زيزو على الإنذار الثالث خلال مباراة فاركو في الموسم الماضي.

 

تمرد زيزو وحلاً ماليًا

 قبل الإعلان عن هذا القرار، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تغريدات تشير إلى تمرد اللاعب زيزو بسبب عدم تلقيه مستحقاته المالية المتأخرة من الموسم الماضي. ولكن وفقًا لمصادر مقربة من نادي الزمالك، فإن اللاعب سيتلقى كافة المبالغ المالية المستحقة له بفضل دعم بعض رجال الأعمال، بما في ذلك ممدوح عباس الذي سيساهم بدفع مبلغ يصل إلى نحو 11 مليون جنيه للاعب.

 

مستقبل البطولة

وبعد هذا القرار، يظل السؤال المهم هو ما إذا كانت البطولة ستحقق نجاحًا كبيرًا في الفترة القادمة أم لا. ومن المؤكد أن الجماهير وعشاق الساحرة المستديرة في مصر سيتطلعون إلى متابعة البطولة ومعرفة من سيتمكن من التتويج بلقب "كأس السوبر المصري للأبطال".

 

زتظهر هذه الأحداث الرياضية المهمة كيف يمكن لقرارات الاتحاد المصري لكرة القدم أن تؤثر بشكل كبير على مسار الفرق والبطولات. نتمنى أن يكون لديكم فهم جيد لهذا القرار وتأثيره، وسنواصل تقديم أحدث الأخبار الرياضية لكم.

الزمالك الاتحاد المصري كأس السوبر كرة القدم الأهلى كهربا

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