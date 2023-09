نشرة الفن.. إغماء أرملة أشرف مصيلحي في العزاء.. ومفاجأة حول انفصال علا غانم عن زوجها

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار أبرزها إغماء المخرجة منال الصيفي زوجة الفنان أشرف مصيلحي، وطليق علا غانم يكشف مفاجأة حول حقيقة انفصالهما.

تعرضت المخرجة منال الصيفي زوجة الفنان أشرف مصيلحي لحالة إغماء من شدة الحزن والتأثر في العزاء الذي أقيم مساء اليوم بمسجد المشير.

قال رجل الأعمال عبد العزير حسن ، زوج الفنانة علا غانم إنه وزع شربات إحتفالا بأنه انفصل عنها.

قال رجل الأعمال عبد العزيز حسن طليق الفنانة علا غانم، إن الطلاق تم بشكل رسمي فى مصر، ولكن لم يتم فى أمريكا نظرا لاختلاف القوانين.

أقيم اليوم، المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن دورة ضيف شرف الدورة الثامنة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي ، بالمركز الثقافي الإيطالي ، بحضور المخرج والفنان مازن الغرباوي رئيس المهرجان ، والدكتورة إنجي البستاوي مديرة المهرجان.

توافد منذ قليل العديد من الفنانين على حضور عزاء الفنان الراحل أشرف مصيلحي، منهم الفنان محمد هنيدي وشريف منير وصلاح عبد الله وأسامة منير .

ينطلق فيلم المغامرة والكوميديا العائلي R.A.D.A.R.: The Adventures of the Bionic Dog للمخرج سكوت فانديفر، يوم الأربعاء 20 من سبتمبر الجاري في دور العرض المصرية، بواسطة شركة Four Star Films، ضمن مجموعتها المتزايدة من الأفلام الناجحة.