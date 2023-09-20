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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نشرة الفن.. إغماء أرملة أشرف مصيلحي في العزاء.. ومفاجأة حول انفصال علا غانم عن زوجها

نشرة الفن
نشرة الفن

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار أبرزها إغماء المخرجة منال الصيفي زوجة الفنان أشرف مصيلحي، وطليق علا غانم يكشف مفاجأة حول حقيقة انفصالهما.

إغماء المخرجة منال الصيفي زوجة الفنان أشرف مصيلحي في عزائه

تعرضت المخرجة منال الصيفي زوجة الفنان أشرف مصيلحي لحالة إغماء من شدة الحزن والتأثر في العزاء الذي أقيم مساء اليوم بمسجد المشير. 

 

وزع شربات.. طليق علا غانم يكشف طريقة احتفاله بعد انفصالهما

قال رجل الأعمال عبد العزير حسن ، زوج الفنانة علا غانم إنه وزع شربات إحتفالا بأنه انفصل عنها.

 

طليق علا غانم يكشف مفاجأة حول حقيقة انفصالهما

قال رجل الأعمال عبد العزيز حسن طليق الفنانة علا غانم، إن الطلاق تم بشكل رسمي فى مصر، ولكن لم يتم فى أمريكا نظرا لاختلاف القوانين.

 

إيطاليا ضيف الشرف وتكريم ياسر صادق .. تفاصيل النسخة المقبلة من مهرجان شرم الشيخ للمسرح

أقيم اليوم، المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن دورة ضيف شرف الدورة الثامنة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي ، بالمركز الثقافي الإيطالي ، بحضور المخرج والفنان مازن الغرباوي رئيس المهرجان ، والدكتورة إنجي البستاوي مديرة المهرجان.

 

 

محمد هنيدي وهند صبري وشريف منير في عزاء أشرف مصيلحي

توافد منذ قليل العديد من الفنانين على حضور عزاء الفنان الراحل أشرف مصيلحي، منهم الفنان محمد هنيدي وشريف منير وصلاح عبد الله وأسامة منير . 

 

كلب آلي يبحث عن الذهب..طرح The Bionic Dog في مصر| فيديو

ينطلق فيلم المغامرة والكوميديا العائلي  R.A.D.A.R.: The Adventures of the Bionic Dog للمخرج سكوت فانديفر، يوم الأربعاء 20 من سبتمبر الجاري في دور العرض المصرية، بواسطة شركة Four Star Films، ضمن مجموعتها المتزايدة من الأفلام الناجحة.

 

 

 

 

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