إيطاليا ضيف الشرف وتكريم ياسر صادق .. تفاصيل النسخة المقبلة من مهرجان شرم الشيخ للمسرح

أقيم اليوم، المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن دورة ضيف شرف الدورة الثامنة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي ، بالمركز الثقافي الإيطالي ، بحضور المخرج والفنان مازن الغرباوي رئيس المهرجان ، والدكتورة إنجي البستاوي مديرة المهرجان ، والمستشار الثقافي الإيطالي ديفيد إسكالماني ، والمنتج هشام سليمان ، والفنان عمرو القاضي ، والفنان ميدو عادل والغنانة الفنانة الدكتورة سميرة محسن حامل اسم الدورة الثامنة من المهرجان.

إيطاليا ضيف الشرف

وقال المستشار الثقافي الإيطالي ديفيد إسكالماني : أعبر عن سعادتي وفخري عن اختيار ايطاليا دولة ضيف شرف المهرجان ، وأشكر مؤسس المهرجان مازن الغرباوي ودكتورتنا العظيمة سميرة محسن ، وكما رأينا في الفيلم الذي عرض ببداية المؤتمر عروض إيطاليا التي شاركت خلال الدورات السابقة ، فقد شاركت إيطاليا بالمهرجان منذ أول دورة وحصلت علي العديد من الجوائز ، كان أخرهم الدورة الماضية ، وفكرة إختيار إيطاليا هذا العام لتكون ضيف شرف المهرجان هو شرف لنا ، هذا الأمر الذي يخلد الفن الإيطالي في مصر ، ونحن فخورين بالفرص التي يعطيها مازن الغرباوي للفنانين الإيطاليين .

ومن جانبه قال الفنان والمخرج مازن الغرباوي خلال كلمته : في البداية أود أن أتقدم بأسمى معاني الشكر والعرفان لمعالي وزيرة الثقافة الفنانة الدكتورة نڤين الكيلاني ، ولسيادة اللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء ، علي دعمهم الدائم والمستمر لإقامة الدورة الثامنة من المهرجان ، واليوم خلال المؤتمر الصحفي نحن بصدد الإعلان عن دولة ضيف الشرف للدورة الثامنة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي .

وأضاف : دعوني أعلن عن سعادتنا بإعلان الجمهورية الإيطالية كدولة ضيف شرف الدورة الثامنة من المهرجان، وهو نابع عن تقديرنا للفن الإيطالي، ونظرًا لأهمية المسرح الإيطالي واتصاله العميق بالمسرح المصري والعربي منذ تأسيسه وتعزيرًا للروابط التاريخية بين المسرحيين المصريين والإيطاليين

وكانت المشاركة الإيطالية مميزة عبر فعاليات المهرجان المختلفة من عروض وورش فنية، ودعوني هنا أذكر بعضًا من هذه المشاركات التي نعتز بها، ومنها:عرض صراع الارض المقدسة فى الدورة الأولى، عرض المزرعة فى الدورة الثانية، عرض وهم فى الدورة الرابعة، عرض الزهور الأخيرة فى الدورة السادسة، عرض سوفت رينز فى الدورة السابعة والذي حاز على جائزة لجنة التحكيم الخاصة و جائزة افضل سينوغرافيا، وكانت من المشاركات المميزة أيضا ندوة ديڤيد سكالمانى والاحتفاء بالمسرح الايطالي.

وسنحتفي بدولة إيطاليا خلال الدورة الثامنة من المهرجان من خلال إستضافة عرضين مسرحيين بمسابقة العروض الكبري ، كما سيتم عمل ندوة للإحتفاء بالمسرح الإيطالي ورموزه ، و ستشارك دولة إيطاليا في اللقاء المهني لرؤساء المهرجانات .

تكريم مارزيا تيديشي

وأعلن المستشار الثقافي الإيطالي ديفيد اسكالماني، عن تكريم الفنانة الإيطالية "مارزيا تيديشي "، وقال: أشكر مازن الغرباوي علي اختيارها ضمن المكرمين فهي لها العديد من الإسهامات في الفن الإيطالي، وهذا يساعد علي انتشار الفن الإيطالي خارج البلاد، فنحن فخورين بالفرص التي يعطيها مازن الغرباوي للفنانين الإيطاليين.

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يقام في الفترة من 25 وحتي 30 نوفمبر، ويرأسه شرفيا النجمة الكبيرة سميحة أيوب، وتحمل دورته الثامنة اسم الفنانة الكبيرة الدكتورة سميرة محسن، ويقام تحت رعاية الفنانة الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

عروض مهرجان شرم الشيخ

أعلنت الفنانة ريم أحمد عضو لجنة المشاهدة والاختيار لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي خلال المؤتمر الصحفي عن العروض المسرحية التي تمثل مصر في الثلاث مسابقات المختلفة ففي مسابقة العروض الكبري.

حيث يشارك كل من عرض " أوليفر لفريق كلية الصيدلة جامعة المنصورة دراما تورج وإخراج حازم احمد ، عرض "حيث لايراني أحد " إنتاج المعهد العالى للفنون المسرحية إخراج تأليف وإخراج محمود صلاح والعرض الثالث بعنوان " حجر صحي إنتاج فرقة تلاقي بأكاديمية الشارقة تأليف وإخراج رامي حازم.

فيما أوضح المخرج مازن الغرباوي أن لجنة المشاهدة بذلت جهدا كبيرا لاختيار العروض موضحا أن المهرجان في دورته الثامنة يتيح بقوة تواجد للعروض المصرية في الثلاث المسابقات متمنيا النجاح والتميز لكل المشاركين، وأن تتاح لهم الفرص في سوق العمل الحقيقي، وهو ما سيتم العمل عليه من الدورة الثامنة وحتى العاشرة، والتي ستكون بمثابة إعادة تقييم والنظر لكل الشباب الذي فرغهم المهرجان على مستوى الإداري والفني فمنذ عام ٢٠١٦ يعمل المهرجان على تأسيس وتدريب الكوادر على المستوي الإداري والفني، وهى أحد أهم وأبرز الإستراتيجيات التي يرتكز عليها المهرجان تطوير المورد البشري.

تكريم ياسر صادق

وأعلنت الدكتورة انجي البستاوي مدير عام مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، عن تكريم المهرجان للفنان القدير ياسر صادق بدرع سميحة أيوب التقديرى احتفاءا وتقديرا لمسيرته الفنية.

الفنان ياسر صادق هو ممثل ومخرج قدم العديد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية والمسرحية تخرج من كلية التجارة شعبة إدارة أعمال عام ١٩٨٥م، وترأس فريق التمثيل بالكلية وحصل على جوائز عديدة بالمسرح الجامعي ثم التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية قسم التمثيل والإخراج، وتخرج منه عام ١٩٩٤ وشغل منصب مدير عام المسرح الحديث، ومنصب وكيل وزارة الثقافة، ورئيس المركز القومي للمسرح والموسيقي والفنون الشعبية كانت بداياته الفنية عام ١٩٨٩ م في مسرحية " تخاريف " ثم قدم العديد من العروض المسرحية منها على سبيل المثال " حوش بديعة " ، " يوم أن قتلوا الغناء " ، " سي على وتابعه قفه" ، " حب رايح جاي " تجاوزت اعماله ٨٠ عملا بين المسرح والتلفزيون والسينما.

ومؤخرا تقلد منصب مدير المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته السادسة عشر، ومن أهم أعماله التلفزيونية بيت العيلة عام ١٩٩٢ إخراج حسين حلمي المهندس وتأليف فرج محمد وبطولة سهير المرشدي وجميل راتب وفايزة كمال ، مسلسل دهب قشرة عام ١٩٩٨م إخراج احمد صقر، مسلسل جائزة نوفل عام ٢٠٠٢م إخراج عمرو عابدين.