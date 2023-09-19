3 عروض تمثل مصر بمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي

أعلنت الفنانة ريم أحمد، عضو لجنة المشاهدة والاختيار لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة المخرج مازن الغرباوي، العروض المسرحية التي تمثل مصر في الثلاث مسابقات المختلفة.

وأضافت "أحمد"، خلال المؤتمر الصحفي الأول لمهرجان الذي انعقد بالمركز الثقافي، أن مسابقة العروض الكبرى سيشارك كل من عرض “أوليفر” لفريق كلية الصيدلة جامعة المنصورة دراما تورج وإخراج حازم احمد، عرض "حيث لا يراني أحد" إنتاج المعهد العالى للفنون المسرحية إخراج تأليف وإخراج محمود صلاح، والعرض الثالث بعنوان “حجر صحي” إنتاج فرقة تلاقي بأكاديمية الشارقة تأليف وإخراج رامي حازم.

وقدمت الفنانة، الشكر إلى إدارة المهرجان ولتواجدها وسط كوكبة من المبدعين وفي دورة الدورة الثامنة للمهرجان التي يرأسها شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب وتحمل اسم الفنانة الدكتورة سميرة محسن.

كما قدمت الشكر للمخرج مازن الغرباوي، رئيس المهرجان، لترشيحها لتكون أحد أعضاء لجنة مشاهدة والاختيار بالدورة الثامنة للمهرجان.

وأوضح المخرج مازن الغرباوي، أن لجنة المشاهدة بذلت جهدا كبيرا لاختيار العروض، منوها بأن المهرجان في دورته الثامنة يتيح بقوة تواجد للعروض المصرية في الثلاث المسابقات، متمنيا النجاح والتميز لكل المشاركين، وأن تتاح لهم الفرص في سوق العمل الحقيقي، وهو ما سيتم العمل عليه من الدورة الثامنة وحتى العاشرة، والتي ستكون بمثابة إعادة تقييم والنظر لكل الشباب الذي فرغهم المهرجان على مستوى الإداري والفني.

وتابع أنه منذ عام ٢٠١٦ يعمل المهرجان على تأسيس وتدريب الكوادر على المستوي الإداري والفني، وهى أحد أهم وأبرز الإستراتيجيات التي يرتكز عليها المهرجان تطوير المورد البشري.

يشار إلى أن مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يقام في الفترة من ٢٥- ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٣ يرأسه شرفيا النجمة الكبيرة سميحة أيوب، وتحمل دورته الثامنة اسم الفنانة الكبيرة الدكتورة سميرة محسن ، وتديره الدكتورة إنجي البستاوي ، ويقام تحت رعاية الفنانة الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء "أوليفر" و"حجر صحي" "وحيث لا يراني أحد" ثلاثة عروض تمثل مصر بمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي



أعلنت الفنانة ريم أحمد عضو لجنة المشاهدة والاختيار لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة المخرج مازن الغرباوي خلال المؤتمر الصحفي الأول لمهرجان الذي انعقد بالمركز الثقافي الإيطالي عن العروض المسرحية التي تمثل مصر في الثلاث مسابقات المختلفة ففي مسابقة العروض الكبري حيث يشارك كل من عرض " أوليفر لفريق كلية الصيدلة جامعة المنصورة دراما تورج وإخراج حازم احمد ، عرض "حيث لايراني أحد " إنتاج المعهد العالى للفنون المسرحية إخراج تأليف وإخراج محمود صلاح والعرض الثالث بعنوان " حجر صحي إنتاج فرقة تلاقي بأكاديمية الشارقة تأليف وإخراج رامي حازم

وقدمت الفنانة ريم أحمد الشكر لإدارة المهرجان ولتواجدها وسط كوكبة من المبدعين وفي دورة الدورة الثامنة للمهرجان التي يرأسها شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب وتحمل اسم الفنانة الدكتورة . سميرة محسن .

كما قدمت الشكر للمخرج مازن الغرباوي رئيس المهرجان لترشيحها لتكون أحد أعضاء لجنة مشاهدة والاختيار بالدورة الثامنة للمهرجان

فيما أوضح المخرج مازن الغرباوي أن لجنة المشاهدة بذلت جهدا كبيرا لاختيار العروض موضحا أن المهرجان في دورته الثامنة يتيح بقوة تواجد للعروض المصرية في الثلاث المسابقات متمنيا النجاح والتميز لكل المشاركين، وأن تتاح لهم الفرص في سوق العمل الحقيقي، وهو ما سيتم العمل عليه من الدورة الثامنة وحتى العاشرة، والتي ستكون بمثابة إعادة تقييم والنظر لكل الشباب الذي فرغهم المهرجان على مستوى الإداري والفني فمنذ عام ٢٠١٦ يعمل المهرجان على تأسيس وتدريب الكوادر على المستوي الإداري والفني، وهى أحد أهم وأبرز الإستراتيجيات التي يرتكز عليها المهرجان تطوير المورد البشري.

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يقام في الفترة من ٢٥- ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٣ يرأسه شرفيا النجمة الكبيرة سميحة أيوب، وتحمل دورته الثامنة اسم الفنانة الكبيرة الدكتورة سميرة محسن ، وتديره الدكتورة إنجي البستاوي ، ويقام تحت رعاية الفنانة الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء