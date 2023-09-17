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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

علا غانم: أخوض رمضان 2024 وفيلمي القادم مع إلهام شاهين

علا غانم
علا غانم

كشفت الفنانة علا غانم عن أعمالها الجديدة التى من المقرر أن تخوضها المرحلة المقبلة وذلك بعد عرض فيلمها الأخير "أولاد حريم كريم".

 

وقالت علا غانم بإحدى البرامج الإذاعية: أخوض دراما رمضان 2024 بأكثر من عمل درامي، ومازالت تلك الأعمال في مرحلة الكتابة، بينما استعد للمشاركة في فيلم سينمائي جديد مع الفنانة إلهام شاهين، حيث أُعجبت بالفكرة كثيرًا، ولكن مازال العمل في مرحلة الكتابة أيضًا.

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فيلم أولاد حريم كريم

وفيلم "أولاد حريم كريم" بطولة "مصطفى قمر، وداليا البحيري، وبسمة، وعلا غانم، وخالد سرحان، ومع نجوم "أولاد حريم كريم" عمرو عبد الجليل وبشرى، بالإضافة إلى مجموعة من النجوم الشباب، منهم تيام مصطفى قمر، ورنا رئيس، وهنا داود، ويوسف عمر، وكريم كريم، وتأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس،  ومن إنتاج شركة انتلجنت (iproductions) وتوزيع خارجي روتانا.

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