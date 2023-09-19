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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد هنيدي وهند صبري وشريف منير في عزاء أشرف مصيلحي

صدى البلد

توافد منذ قليل العديد من الفنانين على حضور عزاء الفنان الراحل أشرف مصيلحي، منهم الفنان محمد هنيدي وشريف منير وصلاح عبد الله وأسامة منير . 

 

كما حضر العزاء كل من  أمير كرارة، رانيا فريد شوقي، محمد جمعة وهند صبري ومنير مكرم وغيرهم. 

 

واستقبلت المخرجة منال الصيفي زوجة الراحل أشرف مصيلحي، المعزين إلى جانب ابنها وباقي أفراد الأسرة.

 

وودع الحضور الفنان أشرف مصيلحي بالدموع، وسط تواجد عدد من نجوم الفن والأصدقاء، ومنهم ماجدة زكى، ونهال عنبر وحمادة هلال ولبلبة وإلهام شاهين وأحمد سعيد عبد الغني وأسامة منير.

 

كما تواجد الفنان يوسف الشريف وزوجته، والدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين وماجد المصري وسلوى محمد علي وأحمد الشامي والمخرج خالد جلال.

 

وتوفي مساء الأحد الفنان أشرف مصيلحي، وذلك بعد صراع طويل مع مرض سرطان المخ، وذلك عن عمر يناهز الـ49 عاما.

أشرف مصيلحي اشرف زكي أحمد سعيد عبد الغني احمد الشامي أحمد سعيد أشرف زكى نقيب الممثلين

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