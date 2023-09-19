عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كلب آلي يبحث عن الذهب..طرح The Bionic Dog في مصر| فيديو

بوستر الفيلم
بوستر الفيلم

ينطلق فيلم المغامرة والكوميديا العائلي  R.A.D.A.R.: The Adventures of the Bionic Dog للمخرج سكوت فانديفر، يوم الأربعاء 20 من سبتمبر الجاري في دور العرض المصرية، بواسطة شركة Four Star Films، ضمن مجموعتها المتزايدة من الأفلام الناجحة.

 

تدور أحداث الفيلم عن عالم مجنون يُدعى الدكتور "فان هوك" الذي قام ببناء الاختراع الأكثر روعة على الإطلاق،  وهو كلب آلي يُدعى R.A.D.A.R، وقد تم تصميم "رادار" للبحث عن الذهب والأحجار الثمينة، لكن "فان هوك" لم يدرك أن الكلب لديه مشاعر وبوصلة أخلاقية وقد أصبح صديقًا للصبي الصغير "جابي".

 

 

يبحث "جابي" مع صديقته "كايلي" عن كنز القرصان المفقود، على أمل جذب السياح إلى مدينتهم الهادئة في فلوريدا، عندما يعثرون على ياقوتة ثمينة بمساعدة "رادار"؛ يحاول "فان هوك" استرجاعه مرة أخرى، هل يستطيع جابي وكايلي حماية الكلب وحراسة الجوهرة وإنقاذ المدينة التي تحتاج إليهم حقاً؟

R.A.D.A.R.: THE ADVENTURES OF THE BIONIC DOG من بطولة دين كاين وعزرا جيمس وبول ويلسون وفيكتوريا وايت وأندرو كي، الفيلم من إخراج سكوت فانديفر وتأليف أبريل سمولوود.

ينطلق الفيلم في دور العرض المصرية من خلال شركة فور ستار فيلمز، برجاء مراجعة مواعيد الحفلات مع دور العرض.

The Bionic Dog Adventure دور العرض المصرية هوليوود أفلام هوليوود الاستعراضية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد كارثة دانيال.. عاصفة جوية تضرب البلاد خلال ساعات

بشرى سارة| شعبة الخضراوات تكشف موعد تراجع أسعار الطماطم والبصل بالأسواق.. الخير خلال أيام

قرار جديد ضد مرتضى منصور لصالح محامي الأهلي

مفاجأة عن سكانه.. قصة المنزل المعجزة الناجي من فيضانات درنة

3 تحركات عاجلة لحل أزمة أسعار السجائر| اعرف العلبة هتبقى بكام

رسميا.. موعد تطبيق الزيادة الجديدة للمعاشات| التأمينات تستعد لصرف شهر أكتوبر

خمسون جنيها بلاستيكية| ما حقيقة الصور المتداولة للعملة الأحدث في مصر؟

أحمد حسن يصدم جماهير الزمالك قبل لقاء بيراميدز

ترشيحاتنا

العاملين بالغزل والنسيج: مليون و250 ألف عضو يؤيدون السيسي عن قناعة

أول رد فعل روسي على العملية العسكرية الأذربيجانية في قره باغ

كيف صمد المنزل المعجزة في درنة؟ عبادة نبوية فعلها صاحبه للوقاية من الطوفان والأذى

الأولى منذ 19 عاما.. الأسد يزور الصين لفتح آفاق جديدة للتعاون

شاهد|كريستيانو رونالدو يخطف القلوب بفيديو لقائه مع طفل بكى بسببه في إيران

بكاميرا 200ميجابكسل.. شاومي تقدم أول هاتف لها تصنيف IP68 المقاوم للماء والغبار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش حامل..كشف لغز عجلة المحمودية التي أثارت جدلا وتصدرت الترند

أعراض إذا ظهرت على الشخص فهو يعاني من الاكتئاب.. احذره

قالوا عليها مبروكة| حقيقة البقرة المعجزة في البحيرة.. فيديو

مفاجأة عن سكانه.. قصة المنزل المعجزة الناجي من فيضانات درنة

فيديو

تفاصيل الانتخابات الرئاسية | الوطنية للانتخابات تعقد مؤتمرًا صحفيًا غدًا

مفاجأة حول عاصفة التنين | الأرصاد تكشف حقيقتها وتفاصيلها

زيادة المعاشات 1200 جنيه لهذه الفئات | التفاصيل كاملة

ما حقيقة طرح 50 جنيهًا بلاستيكية | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عصر القدم لا القلم

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: "مصر وليبيا" تحالف الإنسانية وقوة الجيش

اﻟﻤﺰﻳﺪ