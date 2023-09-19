وزع شربات.. طليق علا غانم يكشف طريقة احتفاله بعد انفصالهما

قال رجل الأعمال عبد العزير حسن ، زوج الفنانة علا غانم إنه وزع شربات إحتفالا بأنه انفصل عنها.

وأضاف فى المؤتمر الصحفي الذى عقده اليوم، أن زواجه من علا كان بمثابة الهم على قلبه ، لأن الحياة معها كانت لا تحتمل على مدار السنين.

وتابع قائلا: إنه تفاجيء أنها كانت تخطط منذ سنوات لتنتقم منه ، بالرغم من حياتهم الزوجية المستقلة.



بداية الأزمة



وبدأت الأزمة بين علا غانم و طليقها منذ أن صرحت علا بتعرضها للضرب المبرح والطرد من منزلها على يد بلطجية أستعان بهما زوجها السابق ، وقالت علا غانم، انها تعرضت لهجوم عنيف من قبل بلطجية مما أدى أنها رفعت دعوى خلع ضده.

منشور علا غانم:

يذكر أن الفنانة علا غانم قد كتبت منشور فور تعرضها للضرب والعنف ، لطلب الاستغاثة من المركز القومي ذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع انستجرام.

وعلق قائلا: "استغاثة للمركز القومي للمرأة الدكتورة مايا مرسي، أنا الفنانة علا غانم أتعرض للعنف والقهر والطرد من منزلي وأتعرض للمؤامرة وبلطجة وتهديد لي ولأسرتي بالكامل أغيثوني".