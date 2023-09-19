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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وزع شربات.. طليق علا غانم يكشف طريقة احتفاله بعد انفصالهما

علا غانم وطليقها
علا غانم وطليقها

قال رجل الأعمال عبد العزير حسن ، زوج الفنانة علا غانم إنه وزع شربات إحتفالا بأنه انفصل عنها.

وأضاف فى المؤتمر الصحفي الذى عقده اليوم،  أن زواجه من علا كان بمثابة الهم على قلبه ، لأن الحياة معها كانت لا تحتمل على مدار السنين.

وتابع قائلا: إنه تفاجيء أنها كانت تخطط منذ سنوات لتنتقم منه ، بالرغم من حياتهم الزوجية المستقلة.


بداية الأزمة
 

وبدأت الأزمة بين علا غانم و طليقها منذ أن صرحت علا بتعرضها للضرب المبرح والطرد من منزلها على يد بلطجية أستعان بهما زوجها السابق ، وقالت علا غانم، انها تعرضت لهجوم عنيف من قبل بلطجية مما أدى أنها رفعت دعوى خلع ضده.

منشور علا غانم:

يذكر أن الفنانة علا غانم قد كتبت منشور فور تعرضها للضرب والعنف ، لطلب الاستغاثة من المركز القومي ذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع انستجرام.

وعلق قائلا: "استغاثة للمركز القومي للمرأة الدكتورة مايا مرسي، أنا الفنانة علا غانم أتعرض للعنف والقهر والطرد من منزلي وأتعرض للمؤامرة وبلطجة وتهديد لي ولأسرتي بالكامل أغيثوني".

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