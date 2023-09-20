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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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"سهرة" كهربا و"خناقة" عاشور والشناوي| هل ضربت الفوضى غرفة ملابس الأهلي؟.. قصة شكوى وغرامة

كهربا و إمام عاشور
كهربا و إمام عاشور

أثناء مرورنا بأحداث مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري، تفاجأ الجميع بحادثة غير متوقعة داخل غرفة خلع الملابس. حيث شهدت تلك اللحظات تصاعد التوتر بين حارس المرمى محمد الشناوي وإمام عاشور لاعب وسط الأهلي، بعد الخسارة التي تعرض لها الفريق.

 

 

الشناوي يحاول التحدث مع إمام عاشور

وفي تصريحات تليفزيونية، كشف الإعلامي محمد فاروق عن تفاصيل الحادثة المثيرة. حيث قال إن محمد الشناوي حاول التحدث مع إمام عاشور بعد المباراة، بهدف التعبير عن بعض اللوم على أداءه في الملعب. ولكن إمام عاشور رفض التحدث معه وأجاب بجملة قاطعة: "بلاش تتكلم معايا، أنا فيا اللي مكفيني بعد الخسارة."

 

استياء الشناوي وشكواه لإدارة الفريق

وتأثر الشناوي كثيرًا بهذا الرفض، خاصة أنه كابتن الفريق. لذا توجه إلى خالد بيبو مدير الكرة للشكوى من أسلوب إمام عاشور أمام اللاعبين. ورغم أنه كان يتوقع دعمًا من زملائه، إلا أنه واجه فقط صمتًا محرجًا.

 

كهربا والأخبار الزائفة

في سياق مختلف، انتشرت أخبار زائفة حول تغريم محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق مبلغ 500 ألف جنيه بعد سهرته في إحدى الملاهي الليلية بصحبة أحمد فتوح لاعب الزمالك. ولكن مصدر داخل الجهاز الفني للأهلي نفى تمامًا هذه الأخبار، مؤكدًا أنه لم يتم التحقق من صحتها، سواء كانت الصورة التي تم تداولها حديثة أم قديمة.

 

خسارة مريرة للأهلي في السوبر الأفريقي

وللأسف، انتهت مباراة السوبر الإفريقي بخسارة مذلة للأهلي أمام اتحاد العاصمة الجزائري بهدف دون رد. وقد أُقيمت المباراة على ستاد الملك فهد في المملكة العربية السعودية. هذه الخسارة كانت صدمة كبيرة لجماهير الأهلي ولاعبيه، وقد أثارت تساؤلات كثيرة حول مستقبل الفريق.

 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم في نادي الأهلي بسرعة للانتقال إلى المباراة المهمة التالية أمام فريق سانت جورج الإثيوبي في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

 

وحقق الأهلي انتصارًا بارزًا على نادي المصري البورسعيدي بأربعة أهداف دون رد في المباراة التي أُقيمت مساء اليوم، في انطلاقة قوية لمشوارهم في دوري الدوري المصري.

موعد مباراة الأهلي القادمة

وباشر الأهلي الاستعدادات للمباراة المقبلة حيث سيلتقون بفريق سانت جورج الإثيوبي في دور الـ32 من بطولة أبطال أفريقيا على أرضية استاد القاهرة في الرابع والعشرين من هذا الشهر.

 

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