بملامح طبيعية.. سهام صالح في إطلالة مميزة عبر إنستجرام

خطفت الإعلامية سهام صالح، انظار متابعيها بصور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة بسيطة.

وظهرت سهام صالح بإطلالة طبيعية غير متكلفة بدون مكياج بملامح رقيقة وطفولية، مما حازت على إعجاب متابعيها.

وتقدم الإعلامية سهام صالح، برنامج" الكلاسيكو"على شاشة dmc يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع في تمام الساعة الحادية عشر مساءً.

ويهتم برنامج الكلاسيكو، بكل ما يخص الكرة المحلية والعالمية، وتقدمه الإعلامية سهام صالح قريبا على قناة دى إم سى.



يذكر أن سهام صالح قد عملت عام 2008 كمراسلة لقناة الحرة الأمريكية، ثم انتقلت للعمل في الكويت أوائل عام 2009 ومنها إلى قناة أون تي في، وفي أواخر عام 2012 انضمت لقنوات الـ"أم بي سي"، واستمرت قرابة ال ٧ سنوات ثم بعد ذلك اتجهت إلى الإعلام الرياضي في قناة الأهلي، كما أنها تعمل وكيل أول نقابة الإعلاميين