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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

شاهد..ولادة طفلة بـ26 إصبعا تثير سعادة أهلها في الهند..صور

الطفلة المولودة بـ
الطفلة المولودة بـ 26 إصبعا في الهند 

أثارت ولادة طفلة بـ 26 إصبعا في يديها وقدميها في مستشفى بـ مدينة بهاراتبور في ولاية راجاستان شمال الهند حالة من السعادة لعائلتها، فما قصتها؟. 

ولدت الطفلة التي لم يكشف عن اسمها بـ 7 أصابع في كل يد و6 أصابع في كل قدم، وفقا لما ضجت به عدة وسائل إعلام عالمية وهندية، خلال الساعات القليلة الماضية. 

وقال الدكتور بي إس سوني، وهو طبيب في المستشفى التي ولدت فيها الطفلة: “ليس هناك أي ضرر من أي نوع في وجود 26 إصبعا، لكنه شذوذ وراثي، مؤكدا: ”الطفلة تتمتع بصحة جيدة تماما".

ولادة طفلة بـ 26 إصبعا 

ومن غير المعروف حاليا ما إذا كانت الأسرة تخطط لإجراء عملية جراحية لطفلتها المولودة حديثا لتقليل عدد الأصابع في كل طرف.

ويرجع سر سعادة الأسرة الهندية بطفلتهم المولودة حديثا بـ 26 إصبعا أنهم يعتقدون أنها تجسيدا لـ “دولاجاره ديفي Dhaulagarh Devi”  وهو إله محلي معروف يقع معبده بالقرب من المكان الذي ولدت فيه الفتاة، وفقا لما أكدته “الديلي ميل” البريطانية. 

وقال شقيق والدة الطفلة، وتدعى سارجو ديفي، 25 عاما، لوسائل الإعلام المحلية: “أنجبت أختي طفلة لديها 26 إصبعا، ونحن نعتبره تجسيدا لدولجاره ديفي، نحن سعداء جدا”. 

وأضاف خال الطفلة: “والدها جوبال بهاتاشاريا، وهو شرطي في قوة الشرطة الاحتياطية المركزية سعيد جدا أيضا”. 

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صورة للطفلة المولودة بـ 26 إصبعا في الهند 
صورة للطفلة المولودة بـ 26 إصبعا في الهند 
صورة للطفلة المولودة بـ 26 إصبعا في الهند 
صورة للطفلة المولودة بـ 26 إصبعا في الهند 
 الطفلة المولودة بـ 26 إصبعا في الهند 

 

 

 

 

 

ولادة طفلة 26 إصبعا الهند راجاستان 7 أصابع 6 أصابع

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